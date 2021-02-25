Врач-депутат Борис Менделевич предложил включить психологическую помощь в ОМС

Москва. 25 февраля. Психологическая помощь должна войти в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции и связанная с ней изоляция привели к серьезным изменениям традиционного образа жизни людей, — обратил внимание собеседник ФАН. — Уже сейчас результаты ряда исследований выявили неблагополучное психическое состояние как у врачей, так и у пациентов».

Врач-психиатр отметил, что число людей, нуждающихся в подобной поддержке, растет с каждым днем. Сейчас в России психологическую помощь оказывают лишь точечно, но она не покрывает все потребности населения.

«Да, в нашей стране есть психиатрические службы, но у них иное направление работы. А вот службы психологической помощи нет, — заметил Менделевич. — Безусловно, на местах ведется некая работа. В частности, в столице работает Московская служба психологической помощи населению. Есть свои инициативы и в ряде регионов».

Борис Менделевич убежден, что сейчас очень важно в программу госгарантий ввести пункт «оказание психологической помощи». Для этого следует пригласить в медучреждения профильных специалистов.

Ранее СМИ сообщили, что за время пандемии COVID-19 в России выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами — от 10% до 30% в разных регионах России. При этом в столице с весны по конец 2020 года за неотложной психологической помощью обратилось на 28% граждан больше, чем годом ранее.