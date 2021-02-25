Google и TikTok проигнорировали обсуждение открытия их представительств в России

Москва, 25 февраля. Представители компаний Google и TikTok не явились в Общественную палату, где обсуждались механизмы правового регулирования деятельности иностранных IT-гигантов в России, передает корреспондент ФАН.

В списке участников круглого стола «Диалог с цифровым гигантом: зачем открывать в России представительства иностранных IT-компаний» были заявлены директор по взаимодействию с органами госвласти Google Марина Жунич и глава российского представительства TikTok Сергей Соколов. Их отсутствие прокомментировал депутат Госдумы Антон Горелов.

«Это не потому, что они не хотели сюда прийти или каким-то образом не уважают эту площадку. Думаю, они не уполномочены своими компаниями вести с нами диалог, у них четко очерченный функционал. Если говорить про компанию Google, то они испытывают трудности даже с тем, чтобы получать почту. Я направлял им депутатский запрос, но сегодня они все ушли на удаленку», — отметил парламентарий.

Депутат назвал объем рынка диджитал-рекламы в России в 2020 году, который составил 178 млрд рублей. По словам Горелкина, есть основания полагать, что больше половины этой суммы принадлежит иностранным компаниям. Помимо налогообложения, открытие представительств цифровых гигантов в России поможет бороться с нарушением российских законов и недобросовестной пропагандой.

«В русском YouTube встречается реклама наркотиков — попробуйте от их представительств получить хоть что-то, кроме дежурной отписки. Я уже не говорю про Facebook, где тоже дает рекламу наркомафия», — добавил депутат.

Актуальность распространения российских правовых норм на работающие в нашей стране компании подчеркнул и руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

«Иностранные площадки в лучшем случае селективно соблюдают российское законодательство: это касается вопросов введения цензуры, корректного блокирования запрещенного контента и так далее. И в этом смысле разработка дополнительных требований к зарубежным IT-площадкам предусматривается поручением президента», — отметил Виноградов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 августа 2021 года подготовить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере Интернета, в том числе по открытию их представительств в РФ.