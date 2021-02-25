Ученые сообщили о повышенном риске госпитализации при «британском» штамме коронавируса

Копенгаген, 25 февраля. «Британский» штамм коронавируса увеличивает риск госпитализации вдвое, заявили ученые Дании, Великобритании и Шотландии после проведенного исследования.

Мутировавший вирус SARS-CoV-2 на 40-60% более заразен по сравнению с первоначальным, подчеркнули ученые. Новый штамм коронавируса B.1.1.7 на данный момент наиболее распространена в Дании, сообщил министр здравоохранения страны Магнус Хеунике. На прошлой неделе в Дании на «британский» штамм пришлось 63% всех выявленных инфекций. Из 2155 инфицированных мутировавшим штаммом были госпитализированы 128 человек.

«Британский» штамм коронавирусной инфекции выявлен уже в 101 стране, только на прошлой неделе семь стран зафиксировали случаи выявления мутировавшего SARS-CoV-2. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. «Южноафриканский» вариант коронавируса выявлен в 51 стране, «бразильский» распространился по 29 государствам мира. Специалисты ВОЗ предупреждают, новые мутации более заразны и менее восприимчивы к антителам.