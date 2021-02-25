Саркисян пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба ВС Армении

Ереван, 25 февраля. Президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна освободить Оника Гаспаряна от должности главы Генштаба Вооруженных сил.

В пресс-службе президентского аппарата сообщили, что Саркисян пока не подписал заявление об увольнении Гаспаряна.

Ранее Генштаб ВС Армении потребовал немедленной отставки главы армянского правительства. До этого лидер Армении по предложению Пашиняна уволил замглавы Генерального штаба Тирана Хачатряна, высмеявшего премьера за высказывания о ракетных комплексах «Искандер».