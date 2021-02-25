Стони животных выжили благодаря спасателям из Ставрополя

Ставрополь, 25 февраля. Около 200 обращений о помощи животным приняла Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ставрополя в прошлом году, еще 30 заявок спасатели приняли в начале 2021 года.

Осенью в подвале жилого многоквартирного дома кот попал клеевую мышеловку. Неравнодушные горожане попытались помочь питомцу, он из-за испуга он начал агрессивно реагировать на жильцов. Граждане обратились к спасателям. К моменту их прибытия животное успокоилось, во время операции по освобождению из ловушки кот не царапался и не шипел. Неравнодушные жители Ставрополя обращаются к спасателям, когда животные не могут самостоятельно выбраться с крыш, карнизов и деревьев. Всего удалось помочь почти 200 питомцам.

Подобный случай произошел в Благовещенске. Волонтерам удалось вызволить кошку, три дня просидевшую на карнизе между третьим и четвертым этажами жилого дома. Специалистов вызвала женщина, которая пыталась спасти животное своими силами. За время пребывания на высоте кошка сильно похудела, но ветеринары оценили ее состояние как положительное. В настоящее время питомцу ищут новых хозяев.

Спасательную операцию по спасению енота провели недавно в московском аэропорту Домодедово. Животное залезло под капот каршерингового автомобиля. Енота доставили в клинику. Его судьбой займутся волонтеры, сообщает «Ридус».