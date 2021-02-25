«Вакцинная дипломатия» помогает Израилю заполучить новых друзей

Иерусалим, 25 февраля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил поделиться запасами вакцины со странами, с которыми Иерусалим планирует укрепить дружеские отношения.

В прошлом году Израиль заключил соглашения с рядом производителей вакцин от коронавируса. Также недавно стало известно о новом соглашении с фармацевтическим гигантом Pfizer, которое должно обеспечить население Израиля запасами вакцины, пишет The Times.

В обмен на приоритетную доставку Pfizer получит данные, касающиеся национальной программы Израиля по вакцинированию населения, которая была реализована крайне оперативно. Известно, что страна располагает 100 тысячами доз вакцины Moderna, которую она не намерена использовать на своем населении. Вместо этого правительство Нетаньяху решило поделиться запасами вакцины с некоторыми странами.

«Наши запасы значительно превосходят наши нужды, и у нас более чем достаточно вакцины, чтобы поделиться ею с другими», — заявил израильский премьер.

В аэропорту Бен Гуриона уже приземлились самолеты из Словакии и Гондураса. Каждой из этих стран предназначено по пять тысяч доз вакцины Moderna. Нетаньяху намерен отблагодарить власти Гондураса за то, что они одни из немногих осмелились открыть свое посольство в Иерусалиме.

Словакия была одним из немногих государств, которые выступили против санкций на Израиль за его поселения на Западном берегу реки Иордан.

Всего поставки с вакциной получат 19 стран: Чад, мусульманское государство, с которым Израиль установил дипломатические отношения в 2019 году; Гватемала, также открывшая посольство в Иерусалиме; союзники Израиля в ЕС, такие так Чехия и Венгрия, а также мусульманские Мавритания и Мальдивские острова, с которыми Израиль пока не установил официальных дипломатических отношений.

Некоторые высшие чины Израиля выразили недовольство тем, что Нетаньяху принимал решения лично. Также некоторые члены кабинета министров обнаружили, что вакцину доставляли только тогда, когда в аэропорту приземлялся самолет той или иной страны.

«Вакцинная дипломатия» Израиля идет вразрез с политикой предоставления вакцины населению Палестины и Сектора Газа. Ряд организаций по защите прав человека объявил Израиль оккупантом этих территорий, а значит, согласно положениям Четвертой Женевской конвенции, правительство Нетаньяху должно принять меры по вакцинированию пяти миллионов жителей Палестины. Сейчас Израиль поставил в Палестину две тысячи доз вакцины против COVID-19 и пообещал в ближайшее время поставить еще.

Ранее Федеральное агентство новостей писало об обмене пленными между Израилем и Сирией.