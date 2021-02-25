Дочь Успенской трогательно поздравила мать с днем рождения

Москва, 25 февраля. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поздравила мать с 67-летием, опубликовав на своей странице трогательной фото со звездной родительницей.

Знаменитости исполнилось 67 лет 24 февраля. Она получила теплые поздравления не только от поклонников и коллег, но и от дочери, с которой в последнее время была в напряженных отношениях.

Татьяна разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она вместе с матерью лежит на зеленой лужайке и целуется. Снимок набрал тысячи лайков.

«С днем рождения, мама. Эта история любви, которой нет равных», — кратко написала Плаксина под публикацией фотографии с матерью.

В прошлом году в семье Успенской разгорелся скандал: дочь обвинила королеву шансона в домашнем насилии. Девушка не могла простить мать и сообщила, что женщина отправила ее в психиатрическую больницу на лечение. Однако потом она все же поняла, что певица является очень важным человеком в ее жизни. Сейчас Татьяна поддерживает очень теплые отношения с матерью.