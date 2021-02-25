Футболист Дмитрий Тарасов кардинально сменил имидж

Москва, 25 февраля. Знаменитый российский футболист Дмитрий Тарасов похвастался перед фанатами кардинальной сменой имиджа.

Бывший муж певицы Ольги Бузовой остался в этом году без контракта с казанским футбольным клубом «Рубин». Его семье пришлось вернуться в Москву, жена Анастасия Костенко вынуждена была покинуть пост ведущей «Ак Барс Шоу».

На фоне этих событий футболист решился на перемены во внешности. В Instagram Stories он обратился к подписчикам и предложил им угадать, в какой цвет покрасил волосы. Некоторое время Тарасов сохранял интригу, публикуя видео с детьми, а затем показал, как теперь выглядит. Оказалось, спортсмен стал блондином.

«В общем, цвет называется платиновый или пепельный», — прокомментировал Тарасов.

Примечательно, что блондинкой недавно стала на время его жена. Костенко решила примерить образ куклы Барби. Результатом преображения модель похвасталась в Instagram и TikTok. Многие интернет-пользователи заметили, как она стала похожа на Бузову.