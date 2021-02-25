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Футболист Дмитрий Тарасов кардинально сменил имидж

Футболист Дмитрий Тарасов кардинально сменил имидж

Москва, 25 февраля. Знаменитый российский футболист Дмитрий Тарасов похвастался перед фанатами кардинальной сменой имиджа.

Бывший муж певицы Ольги Бузовой остался в этом году без контракта с казанским футбольным клубом «Рубин». Его семье пришлось вернуться в Москву, жена Анастасия Костенко вынуждена была покинуть пост ведущей «Ак Барс Шоу».

На фоне этих событий футболист решился на перемены во внешности. В Instagram Stories он обратился к подписчикам и предложил им угадать, в какой цвет покрасил волосы. Некоторое время Тарасов сохранял интригу, публикуя видео с детьми, а затем показал, как теперь выглядит. Оказалось, спортсмен стал блондином.

«В общем, цвет называется платиновый или пепельный», — прокомментировал Тарасов.

Примечательно, что блондинкой недавно стала на время его жена. Костенко решила примерить образ куклы Барби. Результатом преображения модель похвасталась в Instagram и TikTok. Многие интернет-пользователи заметили, как она стала похожа на Бузову.

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