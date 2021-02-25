В Общественной палате оценили сделку властей Австралии c Facebook

Договоренность властей Австралии с IT-корпорацией Facebook может привести к дальнейшему поражению государства. Об этом в комментарии ФАН заявил журналист, первый зампредседателя Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Парламент Австралии одобрил законопроект, согласно которому интернет-платформы Facebook и Google должны платить медиакомпаниям страны за контент, публикуемый на их площадках. Таким образом, за три года Facebook заплатит австралийским СМИ $1 млрд. Закон был инициирован еще летом 2020 года. Тогда корпорация не только не согласилась с условием, но и приняла радикальное решение — заблокировать все новости для австралийских пользователей. В итоге 17 февраля компания Марка Цукерберга лишила австралийцев возможности делиться новостями и просматривать их. 23 февраля правительство Австралии сообщило, что власти и техногигант пришли к взаимному соглашению, а Facebook восстановит новостной контент в стране.

«Законопроект гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они производят, а также создадут условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров», — сказал главный казначей Австралии Джош Фрайденберг.

Первый зампредседателя Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в беседе с ФАН выразил мнение, что Facebook только выиграл от сделки с правительством Австралии и выправил ранее конфликтную ситуацию в свою пользу.

«Не все так радужно для Австралии, ведь это пиррова победа. Сейчас Facebook восстановил контент для всех пользователей этой страны. Я читал выступление главного казначея Джоша Фрайденберга. Он утверждает, что властям и компании удалось достичь соглашения, но какого? Правительство внесет поправки в Кодекс о ведении переговоров для СМИ и цифровых платформ. Если убрать за скобки всю эту либеральную болтовню и попытки представить произошедшее как некое разумное соглашение и компромисс, то по факту мы видим, что австралийское законодательство предложило законопроект, по которому Google и Facebook должны платить СМИ за размещение новостного контента на своих платформах», — рассуждает он.

Журналист считает, что Facebook «немного «прогнул» правительство, ведь на сделку теперь дается не меньше двух месяцев, а арбитраж будет учитывать уже заключенные сделки и цены».

«18 февраля корпорация Facebook, запретив СМИ и жителям Австралии публиковать ссылки на новости и просматривать их, объявила войну суверенному государству. Я убежден, Facebook считает, что они победили. Правительство Австралии в итоге пошло им навстречу, село за стол переговоров и внесло какие-то изменения, но хотелось бы понять, какие. Боюсь, обществу об этом не расскажут, чтобы не признаваться в запредельной власти корпорации. Facebook ранее сообщал, что соцсеть отключит австралийским пользователям доступ к новостям, и сделал это», — сказал эксперт.

Аналогичный закон, обязывающий Facebook платить СМИ за новости, собираются в этом году представить в Канаде. В настоящее время изучаются варианты так называемой канадской формулы, которая, по словам министра, должна привести к выработке справедливой системы правил в цифровой сфере. Малькевич отметил, что в Общественной палате будут следить за шагами канадцев в отношении соцсетей.

«Мы на самом деле сейчас смотрим на Канаду — пытаемся понять, что они смогут сделать в этом направлении», — признался он.

Ранее Александр Малькевич назвал социальную сеть Clubhouse подозрительной и обезличенной историей. Журналист отметил, что пока нет понимания, кто, а главное, с какой целью — создал платформу, ориентированную именно на голосовое общение. Эксперт рассказал, почему создатели Clubhouse могут владеть любой, даже самой ценной информацией.