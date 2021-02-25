Василий Лановой стал жертвой большого обмана перед смертью

Москва, 25 февраля. Актер Василий Лановой оказался жертвой обмана. Его впутали в махинации перед смертью, рассказал приятель звезды Вячеслав Моцардо.

Он считает, что актер мог дожить до ста лет, для этого были все предпосылки. Однако появление в жизни актера одной особы подпортило его здоровье.

Женщина, представившись сотрудницей правительства Москвы, познакомилась с Лановым в 2013 году. Тогда она предложила свои услуги по организации концертов, актер долго отказывался. Но женщина была настойчивой, в итоге Лановой согласился. Позднее стало понятно, что никакого отношения к правительству дама не имеет.

«В дальнейшем псевдодиректор начала получать на всю эту деятельность спонсорские и грантовые средства. Василий Семенович мне жаловался: «Она всюду ходит и просит деньги на организацию моих концертов». Фамилия Ланового открывала перед ней любые двери, в том числе на самом высоком уровне. На гастролях она селилась в люксах, ее встречали с такими же почестями, как и самого Ланового», — сказал Моцардо в беседе с Kp.ru.

По его словам, Василию Лановому просто заморочили голову. Из артиста выжимали все силы на концертах, заставляли выступать в пандемию. Это, по мнению друга знаменитости, подкосило его здоровье.

Василий Лановой скончался 28 января 2021 года из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Артисту было 87 лет.