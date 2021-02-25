Супруга актера Щербакова назвала «уткой» сообщения о коронавирусе у артиста

Москва, 25 февраля. Актер Борис Щербаков не болен коронавирусом, об этом журналистам ФАН сообщила его супруга.

Жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова рассказала о том, что информация о коронавирусе у ее супруга, которую распространили некоторые СМИ, является «уткой». По словам супруги актера, ее муж находится в здравии, полон сил и никакого COVID-19 у него нет.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что Народный артист РФ Борис Щербаков узнал о положительном результате теста на коронавирус в преддверии 23 февраля.