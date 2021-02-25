Бузова после разрыва с Манукяном сравнила себя с преданной собакой

Москва, 25 февраля. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Бузова призналась, что очень тяжело переживает расставание с рэпером Давидом Манукяном и до сих пор каждый день плачет.

Знаменитая пара разорвала отношения в конце января, сразу после дня рождения Бузовой. Хотя до юбилея влюбленные выглядели крайне счастливыми и даже сыграли символическую свадьбу на Мальдивских островах. Многие прочили им крепкое будущее и наследников. А некоторые считали, что роман — очередная пиар-акция.

Телеведущая заявила, что по-настоящему полюбила Манукяна, а теперь не может справиться с нахлынувшей болью. Она сравнила себя с преданной собакой, которую бросили на произвол судьбы.

«Мое сердце разбито окончательно. Хотя мама мне говорит: «У тебя оно было разбито, его невозможно разбить второй раз». Как выяснилось, возможно. И это еще больнее…» — цитирует Бузову «7Дней.ru».

Манукян ранее заявил, что пока не готов думать о новых отношениях. Но рэпер, как оказалось, счастлив будет встретить девушку, с которой сможет создать семью. Вероятно, она будет не из мира шоу-бизнеса. Исполнитель уточнил, что очень хочет детей.