Президент НКР выступит посредником в преодолении кризиса в Армении

Ереван, 25 февраля. Президент Карабаха Араик Арутюнян находится в Ереване и готов принять участие в посреднической миссии для преодоления кризиса в Армении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об отставке главы Генштаба армянской армии «за попытку государственного переворота». В четверг, 25 февраля, высшее военное командование страны потребовало от премьера и правительства добровольно уйти в отставку из-за «неспособности принимать адекватные решения» в кризисной ситуации.

Причиной недовольства военных стал указ об увольнении заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. Наиболее вероятной причиной его смещения с поста могла стать резкая критика заявлений Пашиняна по поводу комплексов «Искандер» и их участия в военном конфликте в Нагорном Карабахе.

По поводу критических замечаний Пашиняна в адрес российских комплексов также высказались военные эксперты. В их числе и экс-сенатор Франц Клинцевич. Как передало Федеральное агентство новостей, по его мнению, поражение Еревана в конфликте с Азербайджаном никак не связано с «Искандерами», которые «в умелых руках» являются надежным вооружением.