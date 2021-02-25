Алена Апина назвала причину развода с первым мужем

Москва, 25 февраля. Певица Алена Апина впервые связала себя узами брака в 18 лет. Ее первым супругом стал художник Валерий Апин. Брак с ним продлился недолго.

По словам артистки, ей было любопытно узнать, что такое быть замужем, поэтому приняла предложение возлюбленного. Сейчас Апина не понимает, зачем она так рано выскочила замуж. К тому же со своим спутником она была вместе менее года.

«Я поняла, что не хочу быть замужем. Не мое это, рано. У нас были какие-то разговоры, что-то было, но я даже не вникала в суть. Обида в нем до сих пор живет», — сказала Апина в эфире программы «Судьба человека».

Говоря о первом супруге, звезда призналась, что ей нравилась его неординарность. По ее мнению, он прекрасно понимал, что вместе они быть не смогут.

Алена Апина была замужем дважды. С Апиным она прожила полгода, со вторым супругом Александром Иратовым — почти 25 лет. Во втором браке у нее родилась дочь Ксения. Девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери. Звезда сцены долгое время лечилась от бесплодия, делала несколько раз процедуру искусственного оплодотворения, но забеременеть так и не смогла.