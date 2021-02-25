Владелец отеля «Карамель» получил срок за смерть пяти человек в Перми

Пермь, 25 февраля. Суд вынес приговор 33-летнему хозяину пермского отеля «Карамель» Сергею Щербакову. Он получил пять лет колонии общего режима.

В ходе разбирательства выяснилось, что фигурант незаконно сделал перепланировку в подвале одного из домов. Бизнесмен оборудовал затем пространство под небольшой отель, игнорируя требования безопасности.

Как установил Следком РФ, в январе 2020 года ночью прорвало трубу с горячей водой. Отель был залит кипятком, что привело к смерти пяти человек, еще трое были госпитализированы с ожогами.

Владелец был признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть людей.