Арзамасова раскрыла подробности «стремительного» романа с Авербухом

Москва, 25 февраля. Актриса Елизавета Арзамасова заявила, что ее бракосочетание с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом вовсе не было стремительным, а сблизило их «карантинное» лето.

Продюсер шоу «Ледниковый период» сделал предложение звезде сериала «Папины дочки» 6 декабря прошлого года, а спустя пару недель пара узаконила свои отношения, на следующий день после дня рождения Авербуха.

Арзамасова заметила, что многим история влюбленных показалась стремительной, но роман на самом деле таковым не являлся. По словам актрисы, они «без резких движений» и обдуманно подошли к этому серьезному шагу. Но до последнего не ставили общественность в известность, поскольку не любят раскрывать прессе подробности личной жизни.

«Оба хотели этого серьезного шага. <…> Мне вообще кажется, что я его знала всегда», — добавила звезда.

Актриса уточнила, что лето 2020 года они с Авербухом провели в домашних хлопотах на даче. Такое времяпрепровождение очень сблизило знаменитостей. Они поняли, как легко, интересно и весело им рядом друг с другом.

«В обычном режиме каждый из нас мчится по своим делам, а тут была такая возможность — и много говорить, и много молчать рядышком в полном душевном комфорте», — цитирует ее Hello.

Арзамасовой удалось подружиться с сыном Авербуха от предыдущих отношений. Мартин ранее показал на видео, как веселится с отцом и его новой молодой супругой. Все семейство на кадрах ролика подпевает хиту «Белая ночь».