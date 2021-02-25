Долги россиян за коммунальные услуги стремительно растут

Москва, 25 февраля. Росстат предоставил данные о долгах россиян за коммунальные услуги. Их общая сумма составила 625 миллиардов рублей.

С начала пандемии коронавируса она увеличилась на 55 миллиардов рублей. Россияне должны управляющим компаниям, товариществам собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) около 276 миллиардов. Из них 150 миллиардов рублей — это долги за содержание жилых помещений. Еще 51 миллиард россияне не заплатили за отопление.

Перечень льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг могут расширить. С такой инициативой выступили Общественная палата России и НП «ЖКХ контроль». Свое предложение они направили премьер-министру российского государства Михалу Мишустину.