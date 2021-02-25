Власти Франции заявили о введении санконтроля на границе с Германией

Париж, 25 февраля. Усиленный санитарный контроль вводится на границе Франции и Германии.

Ряд новых ограничений на границе с Германией готово ввести французское правительство. Таким образом правительство президента Франции Эммануэля Макрона пытается сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Согласно нововведениям, теперь все приграничные работники должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, если пересекают границу государства не по рабочим вопросам, пишет Reuters.

Не так давно Германия приняла аналогичные меры. В частности, она вернула пограничный контроль с Чехией, Словакией и частью Австрии. Власти объяснили это решение необходимостью борьбы с коронавирусом.

В конце января Франция заявила, что закрывает границы для прибывающих из-за пределов Евросоюза. Такое решение связано с угрозой распространения коронавируса.