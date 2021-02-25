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Экономика

Счетная палата зафиксировала признаки занижения таможенных сборов

Счетная палата зафиксировала признаки занижения таможенных сборов

Москва, 25 февраля. Счетная палата (СП) России выявила признаки занижения таможенных платежей в размере 98,5 млрд рублей по товарам, которые отнесены к объектам интеллектуальной собственности (ОИС).

В период с начала 2018 по сентябрь 2020 года признаки уменьшения сборов и налогов зафиксированы почти у 1,1 тысячи участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), уточнил аудитор СП РФ Андрей Батуркин.

Такая ситуация может быть связана с отсутствием данных Роспатента и Федеральной налоговой службы (ФНС). Кроме того, участники ВЭД могут не знать условий включения лицензионных платежей в таможенную стоимость. Счетная палата также отметила пробелы в законодательстве по соответствующему вопросу.

Дела об административных правонарушениях по фактам недостоверного декларирования таможенной стоимости ОИС необоснованно не возбуждаются. Это приводит к потенциально потерянным доходам федерального бюджета.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что уголовная ответственность за неуплату трех видов таможенных пошлин предусмотрена новым законопроектом, разработанным Минфином РФ. Речь идет о специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлинах.

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