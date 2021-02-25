Стали известны имена новых вице-премьеров Грузии

Тбилиси, 25 февраля. Парламент Грузии утвердил новый состав правительства. Глава кабмина Ираклий Гарибашвили сообщил имена новых вице-премьеров.

Гарибашвили сегодня, 25 февраля, назначил Давида Залкалиани и Иванче Мачавариани на должности вице-премьеров. Первый занимал пост еще во время работы экс-главы правительства Георгия Гахарии.

Залкалиани окончил факультет международного права Тбилисского государственного университета. Карьеру начал со службы в МИД Грузии в 1992 году, занимая высокие должности в посольствах страны в США и Австрии. Был назначен заместителем главы МИД Грузии в 2012 году, через шесть лет стал работать министром иностранных дел.

Иванче Мачавариани с 1997 по 2018 годы работал в компании Geocell специалистом отдела финансов, коммерческим и финансовым директором. В 2018 году был назначен на пост министра финансов Грузии.

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