Российские банки рекордно вложились в ценные бумаги

Москва, 25 февраля. Вложения российских банков в ценные бумаги на 1 февраля составили рекордные 15,74 трлн рублей, следует из данных Центробанка РФ. За январь инвестиции увеличились на 0,3%.

Основную долю вложений составили долговые ценные бумаги. Их объем вырос на 0,3%. Вложения в купонные облигации, наоборот, сократились, составив по итогу января 550 млрд рублей. В активах финансовых организаций также в незначительном объеме присутствуют долевые ценные бумаги (417 млрд рублей) и векселя (31 млрд рублей).

Национальная ассоциация участников фондового рынка ранее сообщила, что количество физлиц, открывших в 2020 году брокерские счета в России, достигло 9,8 млн человек. Активы на брокерских счетах и счетах доверительного управления составляют 6 трлн рублей.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что интерес россиян к инвестициям вызван снижением банковских ставок по депозитам. По словам представителя регулятора, такая тенденция наблюдается уже не первый год. Первая вспышка интереса граждан к фондовому рынку была зафиксирована в 2018 году.