Какая авиация состоит на вооружении частных армий

Принято считать, что военно-воздушные силы могут находиться только в подчинении государства и использоваться для защиты интересов страны. Но, помимо официальных армий, в мире существуют и частные военные компании (ЧВК). Некоторые из них обладают собственными ВВС весьма внушительных размеров.

Telegram-канал «Крылья войны» расскажет о том, какие бывают частные ВВС и что за задачи они выполняют.

Что такое ЧВК и зачем им авиация

Частные военные компании — это коммерческие организации, которые предлагают специализированные услуги по охране/обороне объектов заказчика или непосредственно самого заказчика и членов его семьи. Такие организации имеют четкую структуру, схожую с армейской, и по качеству используемого вооружения не сильно уступают армиям развитых стран.

Нередко ЧВК привлекают к участию в вооруженных конфликтах для сбора разведывательной информации, а также для консультаций и обучения личного состава воинских подразделений заказчика. Первой такой организацией принято считать британскую компанию Watchguard International, созданную основателем разведывательной службы САС полковником Дэвидом Стирлингом в 1965 году.

Если первоначально ЧВК в своем составе не имели боевой авиации, то со временем ситуация стала меняться. Начав с вертолетов для перевозки личного состава, сегодня некоторые компании обладают собственными ВВС, размерам которых могут позавидовать некоторые страны.

Эти боевые (и не только) самолеты и вертолеты официально приобретаются после списания из ВВС ряда государств (США, Великобритания, бывшие члены Варшавского договора и так далее). Естественно, в основном это техника предыдущих поколений и сравнивать ее по характеристикам с современной боевой авиацией нет смысла. Но для выполнения задач ЧВК — прикрытие наземных операций, эвакуация раненных, доставка грузов военного назначения с охраной — ее более чем достаточно. К тому же эти самолеты и вертолеты дополнительно проходят модернизацию и оснащаются более современной авионикой.

Отдельно стоит отметить использование военно-воздушных сил ЧВК в роли противника во время учений для подготовки пилотов государственных ВВС. Впервые специализированные эскадрильи, то есть «агрессоры», имитирующие потенциального противника, появились в ВВС и ВМС США в разгар холодной войны, после конфликта во Вьетнаме.

Аналогичные подразделения были и в составе ВВС других стран. На какое-то время после распада СССР необходимость в учениях с «агрессорами» отпала, но интерес НАТО к таким учениям возродился с ростом напряженности в мире. Сегодня услуги «Авиационной поддержки противника» (Adversary Air Support, AAS) или просто «Red Air» предоставляют частные ВВС.

Их пилоты на самолетах иностранного (и не только) производства участвуют в имитационных воздушных боях в роли вероятного противника. Первые контракты с ЧВК были подписаны примерно в 2000 году и за последующие два десятилетия рынок вырос до миллиардных цифр. В 2019 году ВВС США подписали с семью ЧВК контракт на 6,4 миллиарда долларов на предоставление услуг AAS.

Частные ВВС мира

Executive Outcomes

Считается, что первой частной военной компанией, использовавшей боевую авиацию, была южноафриканская Executive Outcomes. Это произошло во время антипартизанских операций против повстанцев в Анголе и Сьерра-Леоне в начале 1990-х годов.

На вооружении ЧВК стояла авиация советского производства — по три вертолета Ми-8 и Ми-24 и три истребителя МиГ-23. Кроме того, для использования в качестве легких штурмовиков были доработаны турбовинтовые учебно-тренировочные самолеты Pilatus PC-7.

Executive Outcomes была создана как «рука помощи» южноафриканскому спецназу, и поэтому выполняла все операции в тесной взаимосвязи с официальными вооруженными силами ЮАР.

SCG International Risk

В 2005 году эта охранная фирма предложила своим клиентам расширенный пакет услуг, который впервые включал применение авиации. SCG International Risk собиралась обеспечивать воздушное прикрытие наземных операций, эвакуацию (в том числе и санитарным самолетом), перевозку грузов различного объема и назначения как на самолетах, так и на вертолетах, а также доставку заказчика «в любую точку земного шара».

К сожалению, информацию о выполненных миссиях и составе своих ВВС компания не разглашала.

Academi (бывшая Xe, бывшая Blackwater)

Официально самая известная ЧВК мира не использует боевую авиацию. Но у Academi есть собственный аэродром во Флориде, к тому же она владеет несколькими авиакомпаниями — например, Aviation Worldwide Services и Presidential Airways — и также компаниями, занимающимися разработкой и исследованиями в сфере авиации.

Например, одна из дочерних компаний этой ЧВК разработала дирижабль Polar-400. При этом компания владеет парком легких штурмовиков Embraer EMB 314 Super Tucano, хорошо подходящих для непосредственной наземной поддержки.

Lancaster6

В 2017 году Эрик Принс, бывший генеральный директор и основатель Blackwater, предложил Афганистану заменить государственные военно-воздушные силы на ВВС своей охранной фирмы Lancaster6.

Специальное авиационное подразделение должно было состоять из неназванного количества палубных штурмовиков Douglas A-4 Skyhawk, легких вооруженных самолетов-разведчиков LASA T-Bird, вертолетов Eurocopter AS332 Super Puma и Aerospatiale Gazelle, а также транспортных самолетов Ан-26 и беспилотника Lioneye.

Интересно, что Lioneye – это собственная разработка Lancaster6, и он может находиться в воздухе до 12 часов.

Правительство Афганистана отказалось от предложения Эрика Принса. Но страна все еще имеет все шансы стать первой в мире, заменившей официальные ВВС авиацией ЧВК.

Airborne Tactical Advantage Company (ATAC)

Базирующаяся в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, дочерняя компания конгломерата Textron является подрядчиком правительства США. Ее самолеты используются во время тактических учений ВВС, ВМФ и Национальной гвардии США.

Флот ATAC является одним из самых крупных среди всех ЧВК и состоит, преимущественно, из самолетов иностранного производства.

Airborne Tactical Advantage Company использует:

11 истребителей-бомбардировщиков Hawker Hunters (Великобритания);

6 многоцелевых истребителей IAI F-21 Kfirs (Израиль);

2 учебно-боевых самолета Aero L-39 Albatros (Чехословакия);

63 истребителя Dassault Mirage F1 (Франция).

Draken International

Еще одной компанией, предоставляющей услуги Министерству обороны США, является основанная в 2012 году Draken International. Спектр ее услуг очень широк. Здесь и исполнение во время учений роли «агрессоров», и обучение дозаправке в воздухе, оценка работы средств РЭБ, испытательные полеты в интересах производителей самолетов и авиационного оборудования и т. д.

По последним данным, компания обладает флотом из 114 реактивных самолетов, что делает ее крупнейшей авиационной ЧВК.

В составе находятся:

13 Douglas A-4K/N Skyhawk;

24 Aero L-159E;

24 Dassault Mirage F1M/B;

27 МиГ-21бис;

12 Atlas Cheetah C/D;

5 Aero L-39 Albatros;

9 Aermacchi MB-339.

Air USA

Старейшая авиационная ЧВК, история которой началась еще в 1994 году с покупки первых Aero L-39 Albatros.

На сегодняшний день у компании самый большой флот истребителей-бомбардировщиков McDonnell Douglas F/A-18 Hornet — 46 самолетов, приобретенных у Австралии. Кроме того, у Air USA есть советские МиГ-29, британские BAE Hawk Mk.67, франко-немецкие Dassault/Dornier Alpha Jet, швейцарские Pilatus PC-9, а также американские Cessna Skymaster и Northrop F-5 E/F Tiger II.

Компания тоже занята в учениях ВВС США, помогая в отработке различных миссий.

Omega Air Refueling Services

Компания, как понятно из названия, предоставляет услуги по дозаправке в воздухе. Ее самолеты используются как для обучения пилотов боевых самолетов, так и для тренировки экипажей воздушных танкеров. Флот компании небольшой — три McDonnell Douglas KDC-10 и два Boeing KC-707. Несмотря на это, Omega Aerial Refueling Services имеет активный контракт с ВМФ США с 2001 года и постоянно участвует в испытательных полетах и учениях.

Top Aces (бывшая Discovery Air Defence Services)

Авиационная ЧВК, ориентированная на подготовку пилотов для ВВС Канады, была создана в 2000 году в Монреале. Основу ее флота составляют 20 Dassault/Dornier Alpha Jet, списанных из Люфтваффе ФРГ.

Кроме того, у Top Aces есть семь Douglas A-4 Skyhawk и бизнес-джеты, переоборудованные в самолеты РЭБ — два Learjet 35 и два IAI Westwind. В 2017 году компания расширила географию своих услуг, подписав контракт с ВВС Австралии.

Кроме вышеперечисленных крупных компаний, есть ряд авиационных ЧВК поменьше — в основном с несколькими Aero L-39 Albatros, Douglas A-4 Skyhawk или Embraer EMB 314 Super Tucano. Все они нашли свою нишу, имеют контракты с ВВС США и активно участвуют в тактических учениях и процессе обучения пилотов.

Частные ВВС можно разделить на 2 категории — авиационные подразделения классических ЧВК и «чистые» авиационные ЧВК. Если о деятельности и составе вторых известно достаточно подробно, то первые предпочитают скрывать наличие у себя боевой авиации.

Тем не менее, периодически она участвует в тех или иных операциях. А «чистые» авиационные частные армии дают огромное преимущество ВВС тех стран, с которыми они взаимодействуют.

Ведь благодаря этому расширяется спектр моделей самолетов, играющих роль «агрессора» во время учений. А это положительно сказывается на развитии навыков пилотов боевой авиации.

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