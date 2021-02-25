Лукашенко предположил обострение ситуации в Белоруссии

Минск, 25 февраля. Власти Белоруссии готовы к обострению обстановки в стране. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

На встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем президент Белоруссии заявил, что внешние силы рассчитывают расшатать обстановку в стране.

«Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Белоруссию. И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа», – сказал глава государства.

Лукашенко заявил, что в Минске знают всех, кто организует протесты в стране. Он считает, что белорусским властям следует использовать опыт России, Армении, Кыргызстана и Украины для противодействия попыткам обострения ситуации.

После президентских выборов в стране начались массовые протесты. С началом 2021 года массовость акций упала, но предполагается, что новая волна митингов начнется весной.