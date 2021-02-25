Изъятые у россиян дети страдают в немецком приюте и просятся к родителям

Берлин, 25 февраля. Немецкая полиция отобрала троих детей у русской семьи. По данным ФАН, они находятся в плохом физическом и эмоциональном состоянии, они просятся домой.

Родители утверждают, что у надзорных органов не было никаких оснований для изъятия детей. Семья проживает в квартире шесть лет.

Правозащитник, президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей рассказал в интервью ФАН, что после стресса дети находятся в плохом физическом и эмоциональном состоянии.

«У них недержание, они постоянно плачут», — сказал он.

Эту информацию до суда довели сотрудники социальной службы. Дети просят, чтобы их вернули к родителям, добавил Мурей.

Ранее напротив немецкого посольства в Москве состоялся пикет против незаконного изъятия троих малолетних детей у проживающей в ФРГ российской семьи Зайберт.