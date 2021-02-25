Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова раскрыла гонорары актеров театра и кино

Москва, 25 февраля. Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», рассказала о заработках актеров театра и кино в России.

В основном артисты не говорят о своих доходах, но Волкова решила ответить на волнующие поклонников вопросы. Заработок актеров зависит от нескольких факторов: его узнаваемости и места работы.

В государственном театре актер может получать 25-30 тысяч рублей и выше. Сумма, по словам звезды «Ворониных», небольшая, зато это стабильный доход — в пандемию не придется сидеть без денег.

Если актер участвует в антрепризе, то ему платят за выход на сцену. Менее известный актер получает 5-12 тысяч за один спектакль, а его узнаваемый коллега — 25–50 тысяч рублей.

Хорошие деньги артисты могут заработать в кино. Поэтому многие так рады утверждению на роль в сериале или фильме с экспедицией.

«Начинающий актер за день получит 3–7 тысяч, узнаваемый (у которого за плечами две-три роли второго плана) — 15–25 тысяч и выше, медийный — 50–100 тысяч рублей, мега-звезда примерно —150–250 тысяч. Все зависит от бюджета проекта, материала (иногда актеру так нравится сценарий, что он может и бесплатно сняться), режиссера, объема роли. Гонорар будет выше, если сериал покажут на федеральном канале, к примеру», — написала артистка в Instagram.

Еще можно заработать деньги на рекламе, но актеры с амбициями не очень жалуют этот способ заработка.

Актер Кирилл Нагиев — сын известного ведущего Дмитрия Нагиева — получает в театре 20 тысяч рублей в месяц. Ранее он объяснил, что продолжает работать там, поскольку верит в театр.