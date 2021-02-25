Издание Баданина «Проект» может изменить подход в РФ к прозападным СМИ

Депутат Госдумы Олег Морозов высоко оценил расследование ФАН, посвященное возможному финансированию западными спецслужбами издания «Проект.медиа», которое создал и возглавляет Роман Баданин. В частности, на основании представленных в расследовании ФАН документов можно сделать вывод, что, вероятно, сам Баданин еще во время учебы на специальных курсах по журналистике в Стэнфорде был завербован спецслужбами США.

В расследовании Федерального агентства новостей показано, что деньги на «Проект» и другие прозападные издания, занимающиеся подрывной работой в России, переводятся через иностранные организации, опосредовано связанные со спецслужбами США. Не секрет, что американские спецслужбы стараются напрямую не финансировать некоммерческие организации (НКО), занимающиеся подрывной деятельностью в разных странах и организующие там так называемые «цветные» революции.

На примере издания «Проект.медиа» в России должен быть радикально изменен подход к прозападным СМИ. Такое мнение в комментарии ФАН высказал член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Морозов. Он отметил важность такого рода расследований, но подчеркнул, что не выступает за немедленное законодательное реагирование на журналистскую деятельность, пока она не входит в противоречие с уже действующими законами РФ.

«Я не большой сторонник какими-то законодательными средствами «офлажковывать» СМИ и журналистов, — отметил политик. — Мне кажется, сегодня это нужно делать только в случае, когда есть очевидное нарушение закона: клевета, оскорбление, призывы к экстремизму и т. д. То есть, когда имеют место действия, которые уже подпадают под действующее законодательство».

По мнению депутата Госдумы, гораздо важнее раскрывать глаза россиянам на истинное лицо того или иного журналиста, обслуживающего западные интересы.

«Что действительно нужно делать, это то, что делает ФАН: вскрывать источники финансирования соответствующих медийных ресурсов, если эти источники зарубежные. Вскрывать и показывать заказчиков, если выявляется их возможная связь с западными спецслужбами, и т. д. А если такая связь установлена и задокументирована, тут уже нужно думать, что со всем этим делать», — отмечает парламентарий.

Олег Морозов напомнил, что в России законодательство, касающееся деятельности иностранных агентов, очень мягкое, но, по мнению политика, тут важнее не строгость закона, а отношение россиян к иноагентам.

«У нас мягкое законодательство: мы в данном случае фиксируем это (то, что, предположительно, делает главред «Проекта» Баданин. — Прим. ФАН) как деятельность иностранного агента с соответствующими подходами к подобной деятельности. В других странах за подобную связь могут быть более жесткие последствия. Здесь я бы подумал вот над чем: если такая связь (с западными спецслужбами. — Прим. ФАН) выявлена и установлена, возможно, формат деятельности такого рода структур должен быть иной, чем у других средств массовой информации, по которым нет соответствующих претензий. Но на самом деле я больше сторонник, чтобы такого рода информацию опубличивать, делать доступной гражданам. Нужно понимать, с кем мы имеем дело. Тогда граждане будут более критически относиться к информации, публикуемой СМИ, которые фактически выполняют функцию иноагентов», — подчеркнул Олег Морозов.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении ФАН, а также заслуживающим доверия источникам, в издании «Проект» работают не только штатные журналисты, которых там немного. На Баданина работали и работают многие сотрудники других либеральных русскоязычных медиа: радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «Дождь», изданий «Новая газета», Forbes и так далее. Но все они стараются не афишировать свою связь с Баданиным и «Проектом», возможно, из опасений получить статус иноагента или быть обвиненными в сотрудничестве с западными спецслужбами.