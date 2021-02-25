Польша устанавливает жесткие квоты на песни национальных исполнителей

Варшава, 25 февраля. Власти Польши принимают новый закон, устанавливающий квоты на количество песен местных исполнителей. Радиоведущие негодуют.

Сотни польских радиостанций выразили протест новому распоряжению правительства, согласно которому они будут вынуждены использовать контент польских исполнителей почти половину всего эфирного времени.

Почти две трети всех радиоведущих страны уверены, что это распоряжение будет иметь «катастрофические последствия» для всей музыкальной индустрии Польши — слушатели просто переключатся на иностранные трансляции. Согласно новым правилам, радиостанции будут вынуждены включать песни на польском языке 49% от общего эфирного времени. До этого самыми жесткими считались правила французских радиостанций. Там национальный регулятор обязывает 40% эфира занимать песнями на французском языке.

Чтобы исключить обман со стороны радиоведущих, национальный регулятор обяжет 60% эфирного времени с пяти часов утра до полуночи занимать композициями на польском языке. Представитель одной из радиостанций признался польской «Gazeta Wyborcza», что слушатели не очень высоко оценивают песни на польском языке. Композиции занимают лишь 10-20% от всех позиций в чартах.

Некоторые музыканты, тем не менее, приветствуют новых закон. Одни уверены, что распоряжение правительства поможет поддержать национальных артистов во время пандемии коронавируса, другие видят в этом шаг по направлению к борьбе с «засильем англо-саксонской культуры».

Ранее Федеральное Агентство Новостей писало о том, что Польша объединит усилия с Украиной в борьбе с российским газопроводом «Северный поток — 2».