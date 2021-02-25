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Немецкая полиция после изъятия детей выдвинула россиянам официальные обвинения

Немецкая полиция после изъятия детей выдвинула россиянам официальные обвинения

Берлин, 25 февраля. Полиция Германии обвинила супругов Зайберт в сопротивлении сотрудникам полиции и нанесение им ущерба. Ранее у российской семьи забрали троих детей.

Федеральная полиция Германии выдвинула официальные обвинения против супругов Зайберт. Подозреваемые получили повестку на разговор с сотрудниками правоохранительных органов.

Инцидент произошел 8 февраля, когда в дом к российской семье, проживающей на территории Германии, вломилась полиция. У родителей отобрали троих детей, а отца избили.

Пострадавшие уверены, что визит полицейских спровоцировал ложный донос одного из соседей. Последний утверждал, что дети росли в ужасных условиях и очень редко выходили на улицу. Позже стало известно, что в сообщении доносителя упоминается национальность членов семьи Зайберт.

Супругам предъявлены обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции и нанесении им ущерба. Также в документе было указано, что мать в период пандемии находилась на улице без маски. Об этом ФАН сообщил президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей.

ФАН сообщал, что в Москве состоялся пикет в защиту изъятых у россиян детей в Германии.

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