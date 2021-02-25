Forbes: Потанин теряет лидерство в списке богатейших россиян

Москва, 25 февраля. Глава компании «Норникель» Владимир Потанин уступил первое место в списке богатейших россиян председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, пишет Forbes.

Ценные бумаги «Норникеля» дешевеют третий день подряд после аварии на Норильской обогатительной фабрике и приостановки работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский». Накануне акции компании закрылись падением на 6,8%, сегодня они продолжили снижение и уже потеряли 2% стоимости.

Состояние Потанина в настоящий момент оценивается в 28,9 млрд долларов. За день оно сократилось на 1,1 млрд долларов. Капитал Мордашова, согласно Forbes Real-Time, составляет 29,2 млрд рублей. В середине февраля состояние Потанина достигло 30 млрд долларов, что стало рекордом для российского списка Forbes.

Владимир Потанин ранее прокомментировал аварию на обогатительной фабрике в Норильске. По его словам, происшествие случилось из-за грубого нарушения техники безопасности на предприятии.