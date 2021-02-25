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Али Асадов пригласил нового премьера Грузии посетить Баку

Али Асадов пригласил нового премьера Грузии посетить Баку

Тбилиси, 25 февраля. Азербайджанский премьер Али Асадов поздравил нового коллегу из Грузии Ираклия Гарибашвили с назначением на пост главы правительства, сообщила пресс-служба грузинского кабмина.

Согласно полученной информации, азербайджанский политик пригласил нового премьера Грузии посетить Баку с официальным визитом. Али Асадов также пожелал Гарибашвили успехов на занимаемой должности.

Во время переговоров стороны договорились поддерживать и укреплять дружеские и добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что парламент Грузии утвердил новый состав правительства.

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