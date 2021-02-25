Владелец ресторанов «Тарас Бульба» Белойван объявлен в межгосударственный розыск

Москва, 25 февраля. Правоохранители настаивают на заочном аресте Юрия Белойвана, основавшего сеть ресторанов «Тарас Бульба». Фигурант объявлен в межгосударственный розыск.

В Следственном комитете считают, что злоумышленник причастен к сокрытию крупной суммы налогов. Бизнесмен в течение трех лет распорядился о приеме у посетителей только наличных денег. Затем бухгалтеры декларировали совсем иные цифры в документации. Речь идет о сокрытии налогов на 57 миллионов рублей.

Ранее фигуранта уже судили за сокрытие налогов на 650 миллионов рублей.