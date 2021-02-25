Юристы Навального обратились в Комитет министров Совета Европы

Москва, 25 февраля. Представители блогера Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы, чтобы добиться его освобождения.

Ранее российский суд уже отклонил ходатайство адвокатов Алексея Навального и отказался освободить его по требованию Европейского суда по правам человека. Также отказано в смене решения по замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Министерство юстиции РФ призвало ЕСПЧ пересмотреть отношение к ситуации с блогером. Ранее европейский судебный орган заявлял о необходимости освободить Навального.