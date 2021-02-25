Бывшая жена Грачевского рассказала о последнем разговоре с режиссером

Москва, 25 февраля. Экс-супруга художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Анна вспомнила детали последнего разговора с режиссером.

Для Грачевского Анна стала второй женой. Они прожили в браке с 2010 по 2014 год, снимались вместе в «Ералаше». После развода паре удалось сохранить отношения ради дочери Василисы, которая появилась на свет в сентябре 2012 года.

Для экс-жены Грачевского новость о его скоропостижной смерти стала тяжелым ударом. По словам Анны, зачастую в центре их разговоров была дочь — ее учеба, увлечения. Режиссер любил искусство и очень обрадовался, когда Василиса начала рисовать.

«Нарисуй меня!» — попросил как-то. Дочь, конечно, пообещала, что нарисует. И так расстроилась, что не успела передать ему портрет…» — рассказала бывшая супруга Грачевского со слезами на глазах.

В последний раз она разговаривала с Грачевским, когда тот уже боролся с коронавирусной инфекцией.

«Я спрашивала про здоровье, отправляла слова поддержки», — цитирует ее StarHit.

Худрук «Ералаша» скончался 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19. Церемония прощания состоялась в Москве спустя три дня, а похоронили режиссера на Троекуровском кладбище. Его вдова Екатерина Белоцерковская не раз посещала могилу. Побывала она там и на 40-й день после смерти Грачевского.