Пашинян обвинил Генштаб ВС Армении в попытке военного переворота

Ереван, 25 февраля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требование армянских военных об отставке правительства попыткой военного переворота.

Ранее представители Вооруженных сил Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства республики.

В свою очередь премьер-министр обвинил армянских военных в попытке государственного переворота, а также призвал своих сторонников выйти на митинг, который должен состояться в ближайшие часы в центре Еревана.

«Заявление генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на Площадь Республики. Скоро обращусь к обществу в прямом эфире», — написал Пашинян на своей странице Facebook.

Стоит отметить, что заявление армянских военных было обнародовано после увольнения замглавы Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна, который назвал несерьезными слова премьер-министра о «неработоспособности» российских ракетных комплексов «Искандер».