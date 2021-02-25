Успенская с размахом отпраздновала 67-летие

Москва, 25 февраля. Известная исполнительница Любовь Успенская с размахом отпраздновала свой день рождения, пригласив не только звездных гостей, но и цыган.

«Королеве шансона» 24 февраля исполнилось 67 лет. По этому случаю Успенская собрала друзей в просторном банкетном зале в Москве. Среди гостей отметились супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, а также певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова).

Кадрами с вечеринки они поделились на своих страницах в социальной сети Instagram. На видео Успенская предстала в сверкающем черном комбинезоне и ботильонах на шпильке. Дополнили образ пояс-корсет, яркий макияж и укладка.

Исполнительница позаботилась, чтобы знаменитым гостям на празднике не было скучно. Она не только пела сама, но и порадовала друзей выступлением цыган.

Накануне своего дня рождения, звезда эстрады наконец наладила отношения с дочерью. Татьяна Плаксина трогательно поздравила мать с праздником, опубликовав совместный снимок. Многим пользователям фото показалось странным, пишут «Дни.ру».

Не так давно на Первом канале начался пятый сезон проекта «Точь-в-точь». В рамках популярной передачи победительница шоу «Три аккорда» и финалистка «Голоса» 2012 года Анастасия Спиридонова повторила образ Успенской, надев мини-платье и ботфорты.