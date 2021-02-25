Повариха поплатилась за сожжение любовника и его новой пассии в Амурской области

Благовещенск, 25 февраля. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жительницу Амурской области, которая жестоко разделалась со своим любовником и его новой подружкой. Как стало известно ФАН, женщина облила возлюбленного и его новую пассию бензином, а затем подожгла.

8 июля 2020 года после тушения пожара года в одном из домов по улице Дальняя в Белогорске Амурской области обнаружили тело 37-летнего хозяина квартиры, а также его еще живую 50-летнюю подругу. Женщину доставили в реанимацию, где она через некоторое время скончалась, не приходя в сознание.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство двух лиц с особой жестокостью общеопасным способом» и « Уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

По подозрению в совершении преступления была задержана любовница мужчины. На допросе она пояснила, что не хотела убить людей — «просто так получилось».

«У осужденной с потерпевшим был роман на протяжении длительного времени. Она изменяла своему мужу, — рассказал ФАН источник в полиции. — В какой-то момент погибший решил бросить женщину, которая трудилась поваром, и сошелся с другой. Узнав об этом, жительница Белогорска пришла на квартиру к своему супругу, с которым к тому времени уже не жила, взяла у него бутылку с бензином и на такси поехала к любовнику. Там она обнаружила его спящим на диване».

В комнате, кроме мужчины, находилась и его новая пассия. Она разгуливала по квартире в нижнем белье.

«Этот факт сильно взволновал злоумышленницу. Она вылила полбутылки горючей смеси на спящего мужчину и подожгла. Затем остатки бензина расплескала на полуголую женщину и тоже чиркнула зажигалкой. Потерпевший скончался на месте от ожогов. Женщина смогла неимоверными усилиями выползти из квартиры на лестничную площадку. Там ее подобрали соседи. Через девять дней она скончалась в больнице», — резюмировал источник.

На следствии и в суде пироманка не признала свою вину в убийстве. Она сообщила, что хотела лишь напугать соперницу. Приговором суда ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать его осужденная будет в колонии общего режима.