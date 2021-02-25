ГУБДД Ташкента сообщило о столкновении шести машин для перевозки вакцины

Ташкент, 25 февраля. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства массового ДТП в Ташкенте. В аварию попала колонна новых минигрузовиков.

Автомобили Changan Минздраву Узбекистана презентовала международная организация ЮНИСЕФ. Основное предназначение машин — безопасная транспортировка вакцины от коронавируса.

Столкновение произошло на перекрестке улиц Амира Темура и Нукусская. По неназванной пока причине водитель грузовика в начале колонны резко затормозил. Экстренное торможение остальных участников колонны не помогло. В результате ДТП разбиты два грузовика, никто не пострадал.

Некоторые пользователи стали писать, будто в грузовиках уже лежала вакцина. Однако власти республики еще решают вопрос о закупке крупной партии препарата.