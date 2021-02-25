Генштаб ВС Армении предостерег Пашиняна от применения силы против своего народа

Ереван, 25 февраля. Представители Генерального штаба Армении призвали премьер-министра республики Никола Пашиняна отказаться от применения силы против армянского народа.

В ведомстве отметили, что премьер-министр и правительство Армении не способны принимать адекватные решения в кризисной ситуации, которая к настоящему моменту сложилась в республике.

Поводом для заявления армянских военных стала отставка начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. В ведомстве назвали недальновидным и необоснованным решение Пашиняна об отставке Хачатряна, отметив, что данный шаг был предпринят без учета национальных и государственных интересов Армении.

В свою очередь Пашинян назвал требование армянских военных попыткой переворота, а также отправил в отставку начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.