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Генштаб ВС Армении предостерег Пашиняна от применения силы против своего народа

Генштаб ВС Армении предостерег Пашиняна от применения силы против своего народа

Ереван, 25 февраля. Представители Генерального штаба Армении призвали премьер-министра республики Никола Пашиняна отказаться от применения силы против армянского народа.

В ведомстве отметили, что премьер-министр и правительство Армении не способны принимать адекватные решения в кризисной ситуации, которая к настоящему моменту сложилась в республике.

Поводом для заявления армянских военных стала отставка начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. В ведомстве назвали недальновидным и необоснованным решение Пашиняна об отставке Хачатряна, отметив, что данный шаг был предпринят без учета национальных и государственных интересов Армении.

В свою очередь Пашинян назвал требование армянских военных попыткой переворота, а также отправил в отставку начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

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