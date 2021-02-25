Вячеслав Володин надеется на развитие парламентских отношений РФ и Киргизии 



Приезд президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию позволит задать новый импульс в развитии парламентских отношений с нашей страной. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, что ранее в четверг в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с Садыром Жапаровым, для которого визит в Москву стал первым в качестве главы республики.

«Мы надеемся, что ваш приезд и наша сегодняшняя встреча позволят нам задать новый импульс развития, в том числе отношениям между нашими парламентами. Мы обсудим вопросы, которые лежат в плоскости парламентского измерения», — сообщил Вячеслав Володин на встрече с Садыром Жапаровым.

Спикер Госдумы поздравил главу Киргизии с избранием на пост президента. Он напомнил, что российские наблюдатели принимали участие в выборах. По их итогам все пришли к мнению, что они были конкурентными и легитимными.

Политик подчеркнул, что состоявшиеся в Киргизии президентские выборы выгодно отличаются от американских. По его словам, они были более открытыми, чем выборы в США.

Вячеслав Володин также считает важным развитие отношений между профильными комитетами парламентов двух стран. Он заметил, что Россию и Киргизию объединяют исторические, культурные и образовательные связи.

«Нам важно, чтобы мы лучше понимали другу друга, чтобы на межпарламентских форумах мы занимали совместную позицию. Это будет укреплять те решения, которые мы принимаем вместе», — сказал председатель Госдумы.

Отношения между нашими странами укрепляет и тот факт, что русский язык в Киргизии имеет статус официального, добавил Вячеслав Володин.

Добавим, что ранее наблюдатель от Союзного государства, член комитета Госдумы труду и соцполитике Никита Березин рассказал ФАН, что жители Киргизии на выборах президента и референдуме по форме правления в стране сделали свой выбор свободно.