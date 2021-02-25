Зачем Франция решила восстановить дипотношения с Руандой

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается поехать в Руанду, сообщает издание The Africa Report.

Его визит станет первым посещением африканской республики главой Франции за более чем десять лет. Французский лидер пытается наладить дипломатические отношения с руандийским коллегой Полем Кагаме с 2017 года.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, какую роль Франция сыграла в гражданской войне в Руанде, геноциде тутси и зачем Макрон хочет восстановить отношения с африканской республикой.

Гражданская война в Руанде

Гражданская война в Руанде разгорелась в 1990 году. Причиной конфликта стала этническая напряженность между народами хуту и тутси. Обострение их отношений уходит корнями в колониальное прошлое республики. После Первой мировой войны территории современной Руанды оказались под контролем Бельгии. Та использовала этнические конфликты, чтобы укрепить свое положение. Вначале она поддерживала тутси, а после Второй мировой войны отдала предпочтение хуту. Первые столкновения между двумя народами произошли в 1959 году, а вскоре, в 1962 году, Руанда получила независимость. Бельгия ушла, оставив после себя конфликт тутси и хуту.

Следующие два десятилетия между ними регулярно происходили столкновения. Окончательно ситуация вышла из-под контроля к концу 1980-х. К этнической напряженности добавились упадок в экономике и нехватка продовольствия. Французы обостряли обстановку обещаниями помочь народам Центральной Африки построить демократию. В итоге бежавшие после провозглашения независимости тутси сформировали Руандийский патриотический фронт (РПФ). Его возглавил Поль Кагаме. Своей целью они назвали возвращение домой, установление там демократии и народного единства.

В 1990 году повстанцы РПФ, обученные в армии Уганды, вторглись на территорию Руанды через таможенный пункт Кагитумба. Они убили пограничников, тем самым начав гражданскую войну.

Вмешательство французов в конфликт хуту и тутси

Франция поддерживала действующее правительство Руанды, предоставляя военную технику. Но повстанцы, воспользовавшись эффектом неожиданности, одерживали верх.

В итоге Париж развернул военную операцию Noroît: из ЦАР перебросили первую и третью роты 8-го полка морской пехоты, состоящие из 125 парашютистов. Позже в качестве подкрепления к ним отправили части 2-го парашютно-десантного полка, 3-го полка морской пехоты и 13-го парашютного полка.

Между Францией и президентом Руанды Жювеналем Хабиариманом действовал пакт об обороне. Формально парижские власти требовали, чтобы их войска использовали только для защиты французских граждан, но в действительности парашютисты отбивались от повстанцев тутси.

Франция поставляла Руанде артиллерийские орудия, минометы и другую военную технику, а также предоставляла финансовую помощь. РПФ и Уганду она считала «проводниками британского влияния». Бельгия отошла от вмешательства в дела африканской страны, ссылаясь на запрет участия своих военных в гражданских войнах. В итоге Париж воспользовался этой ситуацией и стал главным иностранным спонсором Кигали.

Геноцид тутси

Пиком внутреннего конфликта оказался геноцид тутси. Его спровоцировало убийство Хабиаримана 6 апреля 1994 года. Президент летел из Дар-эс-Салама, но его самолет сбили недалеко от столицы Руанды.

Активисты хуту и президентская гвардия обвинили в произошедшем оппозиционных политиков и лидеров тутси, принялись убивать их, а после и простых гражданских. Так в стране начался геноцид, продлившийся до 18 июля. Его жертвами оказались около миллиона человек

РПФ на фоне массовых убийств мобилизовала все силы и захватила столицу Руанды — Кигали. В дальнейшем Руандийский патриотический фронт сформировал партию и Руандийскую патриотическую армию. Поль Кагаме занял посты министра обороны и вице-президента, а с 2000 года стал президентом республики.

Роль Франции в уничтожении 1 миллиона тутси

После окончания гражданской войны в Руанде начали возникать вопросы об участии в ней французов. Созданная парижскими властями парламентская комиссия в 1998 году пришла к выводу, что Франция ошибалась в своих суждениях, а в присутствии ее армии на территории африканской страны не было необходимости. Военных прямо не обвинили в геноциде тутси. Но спустя десять лет, в 2008 году, правительство Руанды заявило, что французская сторона знала о подготовке массовых убийств и помогала тренировать войска хуту.

Кроме того, именно во Франции нашли Фелисьена Кабугу. В 1994-м он был одним из богатейших руандийских бизнесменов. Международный трибунал признал его причастным к уничтожению тутси и предъявил обвинения по семи пунктам. Он 23 года жил во Франции по поддельным документам. Только в 2020-м руандийца задержали в пригороде Парижа.

Ссора Парижа и Кигали

Разлад между двумя государствами начался после того, как в 2006 году французское правительство открыло дело о крушении, в котором погиб Хабиариман. Франция расследовала катастрофу, так как на борту находился французский экипаж, и родственники погибших требовали наказать виновных. Французский судья выдал ордер на арест девяти человек из окружения Кагаме. Их и самого президента решили сделать причастными к гибели Хабиаримана и геноциду. Руанда не потерпела попыток переложить ответственность на Кагаме и разорвала дипотношения с Францией.

Позже, в 2010 году, между странами наметилось потепление: в январе в африканскую республику прибыл Бернар Кушнер, который тогда возглавлял французский МИД. Президент Николя Саркози посетил республику в феврале того же года. Однако после этого серьезных сдвигов в отношениях не произошло. А с 2015 г. в Руанде четыре года не было французского посла, пока в 2019г. на данный пост не назначили Жереми Блена.

Макрон решил мириться

Эммануэль Макрон станет первым за 11 лет французским лидером, посетившим Руанду. Более того, его визит запланирован на апрель или май. Именно в этот период в стране проходят мероприятия, посвященные геноциду тутси. Если Макрон приедет в данное время, то он станет первым президентом Франции, принявшим в них участие.

Руанда остается одной из наименее развитых государств мира. Около 90% населения занято в сельском хозяйстве. Но в ней также есть полезные ископаемые: золото, олово, вольфрам, бериллий, природный газ. Они почти не разрабатываются. Вернув республику под свое влияние, французы могли бы начать добычу чужих богатств, неплохо заработать и усилить собственную экономику. Во второй половине XX века такая тактика работала хорошо. Ради этого Макрон пытается наладить отношения с Кагаме. Однако обвинения руандийского лидера в геноциде и сомнительная роль в нем самой Франции значительно уменьшают его шансы на успех.