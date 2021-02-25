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Врач предупредила об обострении хронических болезней во время «барической пилы»

Врач предупредила об опасности обострения заболеваний во время «барической пилы»

Москва, 25 февраля. Терапевт Лариса Алексеева рассказала ФАН, как помочь организму во время «барической пилы» — резких перепадов атмосферного давления. Напомним, что серьезные скачки давления ждут россиян до конца недели.

По словам врача-терапевта, перепады давления ощущают метеозависимые люди, а также страдающие хроническими заболеваниями. При этом важны не сами показатели давления, а разница между ними. Алексеева объяснила, как скачки атмосферного давления влияют на самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Дело в том, что у сердечников действительно может быть перепад давления, — отметила собеседница ФАН. — Они пьют свои гипотензивные средства, потому что при высоком атмосферном давлении у человека повышается артериальное давление. А дальше оно будет снижаться, и люди еще больше его могут снизить, принимая препараты. Этот баланс нужно обязательно сохранять, так как при низком атмосферном давлении артериальное давление тоже снижается. Возникает общая слабость, сонливость, утомляемость. Человек, конечно, в это время наиболее уязвим».

Врач подчеркнула, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно продолжать принимать препараты, однако при этом важно не переусердствовать. Это обязательно нужно делать, контролируя артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Кроме того, Алексеева порекомендовала обратить внимание на профилактику заболеваний суставов и позвоночника. В период перепадов давления людям противопоказана интенсивная физическая нагрузка.

Есть опасность обострения и психических заболеваний в период «барической пилы».

«Во время перепадов атмосферного давления раздражительность может перейти в апатию и сонливость, — заявила терапевт. — Нужно быть готовым к этому и принимать адаптогены. Это не лекарства, а различные тонизирующие средства. Например, чай с имбирем и различными ягодами».

Специалист предупредила об опасности алкогольных напитков в период скачков давления. По ее словам, они могут лишь усугубить самочувствие. Врач подчеркнула, что в период «барической пилы» лучше отдать предпочтение другим напиткам — апельсиновому соку или отвару из шиповника.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил россиян о скачках атмосферного давления. Оно началось снижаться с 24 февраля, с 768 до 757–758 миллиметров, а к выходным опустится еще на 20 единиц.

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