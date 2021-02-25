Врач предупредила об обострении хронических болезней во время «барической пилы»

Москва, 25 февраля. Терапевт Лариса Алексеева рассказала ФАН, как помочь организму во время «барической пилы» — резких перепадов атмосферного давления. Напомним, что серьезные скачки давления ждут россиян до конца недели.

По словам врача-терапевта, перепады давления ощущают метеозависимые люди, а также страдающие хроническими заболеваниями. При этом важны не сами показатели давления, а разница между ними. Алексеева объяснила, как скачки атмосферного давления влияют на самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Дело в том, что у сердечников действительно может быть перепад давления, — отметила собеседница ФАН. — Они пьют свои гипотензивные средства, потому что при высоком атмосферном давлении у человека повышается артериальное давление. А дальше оно будет снижаться, и люди еще больше его могут снизить, принимая препараты. Этот баланс нужно обязательно сохранять, так как при низком атмосферном давлении артериальное давление тоже снижается. Возникает общая слабость, сонливость, утомляемость. Человек, конечно, в это время наиболее уязвим».

Врач подчеркнула, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно продолжать принимать препараты, однако при этом важно не переусердствовать. Это обязательно нужно делать, контролируя артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Кроме того, Алексеева порекомендовала обратить внимание на профилактику заболеваний суставов и позвоночника. В период перепадов давления людям противопоказана интенсивная физическая нагрузка.

Есть опасность обострения и психических заболеваний в период «барической пилы».

«Во время перепадов атмосферного давления раздражительность может перейти в апатию и сонливость, — заявила терапевт. — Нужно быть готовым к этому и принимать адаптогены. Это не лекарства, а различные тонизирующие средства. Например, чай с имбирем и различными ягодами».

Специалист предупредила об опасности алкогольных напитков в период скачков давления. По ее словам, они могут лишь усугубить самочувствие. Врач подчеркнула, что в период «барической пилы» лучше отдать предпочтение другим напиткам — апельсиновому соку или отвару из шиповника.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил россиян о скачках атмосферного давления. Оно началось снижаться с 24 февраля, с 768 до 757–758 миллиметров, а к выходным опустится еще на 20 единиц.