ВСУ обстреляли пригород Донецка из минометов

Донецк, 25 февраля. Украинские силовики выпустили 20 мин по западному пригороду Донецка. Об этом сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по населенному пункту Еленовка, который расположен на окраинах столицы Донецкой Народной Республики. Огонь велся с позиций ВСУ в районе поселка Славное.

«Всего выпущено 20 мин из миномета калибром 60 миллиметров», — сообщил представитель ведомства.

Ранее власти Украины заявили, что намерены восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе. Пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе был включен украинским правительством в программу управления госграницами до 2025 года, передает «Утро.ру».