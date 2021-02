МИД Британии секретно финансирует СМИ, чтобы ослабить Россию

На днях хакеры обнародовали материалы, в которых говорится, что благотворительные фонды Thomson Reuters и BBC Media Action участвуют в тайной информационной войне против России. Эта программа получила название «Противодействие дезинформации и развитие прессы» (Counter Disinformation & Media Development, CDMD) и курируется МИД Великобритании. В рамках CDMD совместную деятельность осуществляют медиакорпорации и ряд подрядчиков в области сбора разведывательной информации, объединенные в организацию, неофициально именуемую «Консорциум».

Ее деятельность заключается в проведении серии тайных программ, направленных на содействие смене режима в России и подрыв ее влияния в Восточной Европе и Центральной Азии. Анализ документов показывает, что британцы посредством BBC, Reuters и некоторых русскоязычных СМИ делают то же самое, в чем пресса и члены парламента Великобритании обвиняют Россию.

No food and shelter for the homeless, yet... in 2017 Theresa May announced plans to designate Russia a “hostile” state, and spend in excess of £100 million over the next five years on tackling the alleged threat of Kremlin “disinformation” internationally. https://t.co/A8wagH71AQ — Sleeping Journalist (@Hapsys) February 19, 2021

Часть утекших в сеть файлов очень похожи на документы, связанные с МИД Великобритании и обнародованные в период между 2018 и 2020 годами коллективом хакеров, называющим себя Anonymous — именно они ответственны за свежий «слив».

В октябре 2020 года стало известно об утечке полученных Anonymous материалов, в которых разоблачалась массированная пропагандистская кампания, финансируемая МИД Великобритании с целью культивирования поддержки смены режима в Сирии. Вскоре после этого во внешнеполитическом ведомстве косвенно подтвердили их подлинность, объявив, что компьютерные системы министерства были взломаны хакерами.

Новые утечки детально описывают, как Reuters и BBC — одни из крупнейших и наиболее известных информационных агентств в мире — ответили на призыв британского МИД помочь «реагировать и продвигать наше послание по всей России», а также «противостоять нарративу российского правительства». Одной из заявленных целей МИД Великобритании является «ослабление влияния российского государства на своих ближайших соседей».

Reuters и BBC запросили многомиллионные контракты для продвижения целей британского правительства, пообещав взращивать российских журналистов с помощью финансируемых Форин-офисом туров и тренингов, создавать сети влияния в России и вокруг нее, а также продвигать пронатовскую риторику в русскоязычных регионах.

Проекты МИД Великобритании осуществлялись под прикрытием и в партнерстве с известными якобы независимыми интернет-медиа, включая Bellingcat, «Медузу» и «Медиазону». Участие Bellingcat, по-видимому, предусматривало вмешательство МИД Великобритании в выборы 2019 года в Северной Македонии и поддержку кандидата, выступавшего за вступление страны в НАТО.

Chair @RepEliotEngel: I congratulate Stevo Pendarovski & people of the Republic of North Macedonia on a successful election. This vote showed ????????’s commitment to its future in @NATO & its path to EU membership. I wish the president-elect the best of luck.https://t.co/5x4xwV82FI — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) May 7, 2019

Фирма-подрядчик Zink Network, которая руководила этими действиями, хвастала созданием сети ютуберов в России и Центральной Азии. Участников сети, в числе прочего, учили, как «делать и получать международные платежи, которые не будут зарегистрированы в качестве внешних источников финансирования». Zink Network также упомянула о своей способности «использовать широкий спектр контента» для поддержки антиправительственных протестов внутри России.

Новые документы помогают критически взглянуть на роль таких стран-членов НАТО, как Великобритания, в прошлогодних белорусских протестах, а также поднимают вопросы о подоплеке ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, эти материалы вызывают серьезные сомнения в непредвзятости двух крупнейших и наиболее престижных мировых СМИ, раскрывая сотрудничество Reuters и BBC с британским государством.

В рамках проекта «Сети влияния» редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» рассказывает о британских спонсорах антироссийской пропаганды.

Серия официальных документов, рассекреченных в январе 2020 года, показала, что Reuters тайно финансировалось британским правительством на протяжении 1960-х — 1970-х годов для оказания помощи антисоветской пропагандистской организации, которой руководила Секретная разведывательная служба (МИ-6).

Откровение побудило представителя Reuters заявить, что «договоренность 1969 года [с МИ-6] не соответствует нашим Принципам доверия, и мы бы не стали этого делать сегодня». Документ, в котором изложены Принципы доверия, призван «сохранять независимость, целостность и непредвзятость при сборе и распространении информации и новостей».

Declassified docs: UK government secretly funded Reuters in 60s and 70s as part of its anti-Soviet propaganda efforts, via increased BBC subscription payments (@guyreuters / Reuters)https://t.co/VvNGsxeeh6https://t.co/MQi1A9Hy79 — Mediagazer (@mediagazer) January 13, 2020

Однако опубликованная хакерами информация свидетельствует о том, что и Reuters, и BBC вновь тайно сотрудничают с Министерством иностранных дел Великобритании, чтобы противостоять России и подорвать ее влияние.

В 2017 году некоммерческое подразделение медиаимперии Reuters — Фонд «Томсон Рейтер» (Thomson Reuters Foundation, TRF) — подало официальную заявку на участие в тендере «на заключение контракта с министерством иностранных дел в лице посольства Великобритании в Москве на реализацию проекта «Наращивание потенциала российских СМИ». Письмо было подписано генеральным директором агентства Reuters Моник Вилль 31 июля 2017 года.

Это было осуществлено в рамках объявленного британским МИД тендера на реализацию «программы тематических туров в Великобританию, организованных для российских журналистов и влиятельных блогеров».

Работая через посольство Великобритании в Москве, британский МИД стремился произвести «изменение установок участников», стимулируя «позитивное влияние» на их «восприятие Великобритании».

В 2019 году внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства выступило с аналогичной инициативой, на этот раз сформулировав более агрессивный план по «противодействию нарративу и доминирующему положению российского правительства в медиа и информационном пространстве». По сути, британское правительство стремилось внедриться в российские СМИ и распространять свой собственный нарратив через сеть российских журналистов, прошедших обучение в Великобритании.

Reuters ответило на обе инициативы МИД детальными заявками. В своем первом предложении медиагигант сообщил о глобальной сети влияния, созданной благодаря «мерам по наращиванию потенциала», состоящей из 15 тысяч журналистов и блогеров. Утверждалось, что в рамках учебных программ Reuters было подготовлено не менее 400 журналистов, работающих на территории России.

Информагентство также заявило, что в прошлом по поручению посольства Великобритании в Москве организовало и провело десять образовательных поездок для 80 российских журналистов. Reuters предложило провести еще восемь, обещая продвигать «британские культурные и политические ценности» и «создать сеть журналистов по всей России», объединенных общим «интересом к британским делам».

Детализируя серию спонсируемых МИД Великобритании программ, посвященных «противодействию финансируемой государством российской пропаганде», агентство Reuters назвало нарративы российского правительства экстремизмом, а свои усилия по их ослаблению — беспристрастной журналистикой.

В то же время агентство Reuters, похоже, признало, что его тайное сотрудничество с британским посольством в Москве было крайне провокационным и потенциально разрушительным для дипломатических отношений, когда рассказало о турне, организованном МИД Великобритании для российских журналистов в разгар «дела Скрипалей», когда британское правительство обвинило Москву в отравлении беглого офицера российской разведки. В тендере говорилось, что TRF «находился в постоянном контакте с британским посольством в Москве, чтобы оценить уровень риска, в том числе репутационных рисков для посольства».

Примечательно упоминание агентством Reuters белорусского телеканала и его особого внимания «к способности стратегии правительства Великобритании выявлять российскую информацию и противодействовать ее распространению». Хотя «Белсат» называет себя «первым независимым телеканалом в Беларуси», документы ясно показывают, что он является инструментом влияния правительства Великобритании.

Базирующийся в Польше и финансируемый местным МИД, а также правительствами других стран ЕС, «Белсат» сыграл заметную роль в освещении протестов с требованием отставки президента Александра Лукашенко, которые вспыхнули в Белоруссии в мае 2020 года.

В конечном счете заявка агентства Reuters оказалась успешной, так как в июле 2019 года оно подписало контракт с Фондом конфликтологии, стабильности и безопасности (Conflict, Stability & Security Fund, CSSF) МИД Великобритании. Но никто из участников данной инициативы, похоже, не хотел, чтобы общественность узнала о сотрудничестве в рамках проекта, направленного на противодействие России. Контракту была присвоена степень секретности «конфиденциально».

Программа CDMD, о которой стало известно в результате утечки документов, реализуется под эгидой британского МИД под руководством Энди Прайса. Его деятельность на этом посту засекречена по соображениям национальной безопасности, и британское правительство отклонило все запросы на получение доступа к информации о программе и роли Прайса в ее реализации.

Во время встречи, проведенной в Лондоне 26 июня 2018 года, руководитель CDMD представил новую программу МИД по «ослаблению влияния российского государства на своих ближайших соседей». Прайс обратился к ряду компаний с просьбой помочь Великобритании создать новые и якобы независимые медиа, чтобы противостоять поддерживаемым правительством России СМИ в непосредственной сфере влияния Москвы.

На встрече был представлен проект кампании, основанной на предполагаемом намерении России «посеять раскол и сбить с курса демократические процессы». Она оказалась более агрессивной и масштабной, чем все, что Россия делала на Западе. В документах отмечается, что «важно не допустить утечки информации в российские СМИ» и что «некоторые получатели грантов не захотят, чтобы их уличили в связях с Форин-офисом».

Годом позже CDMD предложила инициативу стоимостью 8,3 млн долларов, которую планируется реализовать до 2022 года. Она направлена на создание новых СМИ и поддержку уже существующих медиакампаний, «чтобы противостоять попыткам России посеять разобщенность» и «повысить устойчивость к враждебным кремлевским посланиям в странах Балтии». Таким образом, британское правительство, используя аналитические кампании, поставило перед собой задачу формировать повестку в Прибалтике.

Корпорация BBC разместила заявку на участие в этой тайной программе через свою некоммерческую организацию BBC Media Action, а также выразила готовность помочь отдельной пропагандистской программе МИД Великобритании в Молдавии, Грузии и на Украине. В качестве ключевых союзников в данном вопросе названо агентство Reuters и ныне не существующая разведывательно-аналитическая фирма Aktis Strategy, которая участвовала в предыдущих программах британского МИД.

BBC определила местных партнеров, таких как Hromadske.TV, украинский интернет-телеканал, появившийся в разгар Майдана в 2013 году. Канал «Громадське телебачення» (рус. «Общественное телевидение») начал работу благодаря средствам и материально-технической поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и фонда Network Fund миллиардера и медиамагната Пьера Омидьяра.

BBC Media Action предложила работать через Aktis Strategy, чтобы культивировать и развивать прозападные СМИ в конфликтных регионах, таких как Донбасс, где с 2014 года идет война между украинскими военными, поддерживаемыми Западом, и пророссийскими ополченцами.

В документах МИД Великобритании говорится, что «связанные с Кремлем структуры» могут подорвать проект и репутацию британского правительства в случае разоблачения деталей.

Среди разведывательно-аналитических компаний, претендующих на участие в «консорциуме», финансируемом МИД Великобритании, были Zink Network и Albany Communications. Как отметил журналист Кит Кларенберг в своем репортаже от 18 февраля о недавних утечках, эти фирмы «могут похвастать сотрудниками, обладающими нужным допуском, людьми, в прошлом служившими в высших эшелонах власти, вооруженных силах и спецслужбах; более того, у них богатый опыт ведения информационной войны в интересах Лондона по всему миру».

Zinc Network (ранее известная как Breakthrough Media) заключила контракт с Министерством внутренних дел Великобритании на осуществление тайных медиапроектов, пропагандирующих терпимость к британским мусульманам под эгидой инициативы по дерадикализации мусульманской общины. В Австралии Zinc Network уличили в управлении тайной программой по продвижению государственной политики среди мусульман.

В своей заявке на реализацию медиапрограммы МИД Великобритании в Прибалтике Albany Communications предложила создать серию сатирических интерактивных игр, таких как «Путин-бинго», стимулирующих вовлечение пользователей через социальные медиа и мобильные платформы.

В качестве лидера в продвижении подобных игр Albany Communications отмечает базирующееся в Латвии русскоязычное издание «Медуза». Популярный среди сторонников российской оппозиции новостной сайт «Медуза» получает финансовую поддержку от шведского правительства и нескольких западных фондов.

Zinc Network в своей презентации рассказывает, что находится в процессе «сегментирования аудитории и привлечения адресной поддержки» не только для «Медузы», но и для проекта «Медиазона», основанного двумя участницами Pussy Riot.

В документе с пометкой «лично и конфиденциально» Zinc Network раскрыл роль «Консорциума» в создании сети видеоблогеров в России и Центральной Азии.

Как стало известно, британский МИД через «Консорциум» учил членов этой сети делать и получать международные платежи, которые не будут зарегистрированы в качестве внешних источников финансирования, предположительно, для того, чтобы обойти требования российского законодательства.

Zinc Network также помогала влиятельным фигурам на YouTube «разрабатывать редакционные стратегии по донесению ключевых сообщений», работая при этом «над сохранением конфиденциальности их участия» во имя «продвижения этических принципов СМИ и демократических ценностей».

В своей заявке на заключение контракта с МИД Великобритании Zinc Network показала, что играла закулисную роль, «чтобы использовать ряд информационных материалов в течение 12 часов» в ходе протестов в 2018 году.

В начале месяца российские спецслужбы обнародовали видеозапись встречи исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова с британским дипломатом по имени Джеймс Уильям Томас Форд в 2013 году.

⚡️⚡️В распоряжении RT оказалась запись разговора Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6 https://t.co/8exIuBcyrD pic.twitter.com/UUeyEAyhI4 — RT на русском (@RT_russian) February 1, 2021

«Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь… не знаю, 10-20 миллионов долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги. Я пытаюсь донести этот посыл в своей кампании по сбору средств, донести его до лидеров бизнес-сообщества», — говорит на видео сторонник Навального, сейчас проживающий в Великобритании.

В 2018 году имя Ашуркова фигурировало в слитых документах, разоблачающих скрытую сеть влияния МИД Великобритании под названием Integrity Initiative. Эта инициатива осуществлялась под прикрытием аналитического центра Institute for Statecraft с вымышленным офисом в Шотландии.

Управляемая группой офицеров военной разведки секретная пропагандистская группа работала через кластеры СМИ и политических деятелей с целью эскалации напряженности в отношениях между Западом и Россией. Среди лондонских антироссийских агентов влияния числится и Ашурков.

This is a tactic the CIA tried unsuccessfully in Venezuela.



Incidentally, both Leonid Volkov and Navalny were fellows at Yale's Maurice "Hank" Greenberg program.



While overseeing AIG's illicit practices, Greenberg reportedly sponsored CIA activity around the globe. https://t.co/g8yW6rRYUF pic.twitter.com/WGrqMig9WK — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) February 2, 2021

Руководители Integrity Initiative изложили свою повестку дня в недвусмысленной форме. Как показано в слитой служебной записке, они стремились использовать СМИ, аналитические центры и их сети влияния для того, чтобы раздуть истерию по поводу якобы злонамеренного влияния России, и добились в этом определенных успехов.

С британским журналистским ресурсом Bellingcat сотрудничал Алексей Навальный, чтобы обвинить российские спецслужбы в своем предполагаемом отравлении. Хотя хорошо известно, что Bellingcat финансируется Национальным фондом демократии, правительственной организацией США, которая поддерживает операции по смене режимов по всему миру, этот факт никогда не появлялся в статьях, которые корпоративные СМИ, включая Reuters, публиковали о данной организации.

New on MoA:

As The OPCW Is Accused Of False Reporting U.S. Propaganda Jumps To Its Helphttps://t.co/dnqVglte1K pic.twitter.com/Nzrwv83W6f — Moon of Alabama (@MoonofA) December 2, 2019

Bellingcat указана в обнародованных хакерами документах 2018 года как ключевой член сети НКО, управляемой Zinc Network, среди которых также числится Institute for Statecraft, ответственный за реализацию Integrity Initiative.

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс категорически отрицал, что его организация получала финансирование от МИД Великобритании или сотрудничала с ним. Но после того, как в начале 2019 года документы Zinc Network утекли в сеть, Хиггинс сообщил, что какая-то версия предложения Zinc Network получила зеленый свет от Министерства иностранных дел Великобритании.

Однако он не упомянул о том, что Bellingcat был направлен Zinc Network, чтобы повлиять на президентские выборы 2019 года в Северной Македонии. Ставки были высоки, поскольку от голосования зависело, войдет ли эта страна в НАТО и ЕС. Кандидат, выступающий за присоединение к НАТО, одержал победу не без помощи со стороны британского МИД и его подрядчиков.

Согласно опубликованным данным, команда Bellingcat организовала обучение представителей македонской общественной ассоциации MOST. К ним присоединилась DFR Lab, проект Атлантического совета в Вашингтоне, финансируемый НАТО и правительством США.

Иронично, что после тайного вмешательства в президентские выборы в Северной Македонии, предпринятого МИД Великобритании, Bellingcat опубликовал перед парламентскими выборами 2020 года статью под названием «Вмешательство России в Северной Македонии».

В последние годы BBC и Reuters играют все более агрессивную роль в демонизации правительств стран, где Лондон и Вашингтон стремятся к смене режима. Между тем такие известные ресурсы, как Bellingcat, поддерживают эти усилия.

Тем временем официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Лондона официальной реакции по поводу утечки документов Форин-офиса, и пояснений по поводу того, как правительство Великобритании «через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий».