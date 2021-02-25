Эксперты рассказали, когда закончится дефицит на авторынке

Москва, 25 февраля. Дефицит до сих пор сохраняется на российском авторынке несмотря на то, что производители начали решать эту проблему в 2020 году. Эксперты высказались, когда он все же закончится.

Директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников считает, что ситуация с доступностью новых транспортных средств постепенно приходит в норму. При этом есть некоторые проблемы с доступностью авто определенных моделей и брендов.

«Из-за жестких ограничительных мер в мире пострадали цепочки поставок запчастей и комплектующих на сборочные предприятия, что выражается в значительных задержках и переносах сроков поступления автомобилей к дилерам. По «трубе поставок» мы видим, что дефицит на авторынке будет сохраняться и в первом и, вероятно, во втором квартале», — пояснил эксперт в беседе с агентством «АВТОСТАТ».

Директор по маркетингу автомобильной группы «АВИЛОН» Андрей Каменский отмечает, что сейчас у покупателей есть желание приобрести машину «здесь и сейчас». Поэтому им предлагают то, что представлено в центре, или оставшиеся на складах модификации. Он призывает не медлить с покупкой авто, поскольку машины дорожают, а новые появятся с обновленным ценником.

При покупке нового автомобиля эксперты советуют отказаться от взаимодействия с серыми дилерами, пишет «Вечерняя Москва». В случае возникновения каких-либо проблем, привлечь их к ответственности крайне сложно.

Уже в феврале было объявлено о росте цен на машины на российском рынке. При этом в марте, как ожидают эксперты, будет новый скачок в цене.