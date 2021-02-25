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Эксперты рассказали, когда закончится дефицит на авторынке

Эксперты рассказали, когда закончится дефицит на авторынке

Москва, 25 февраля. Дефицит до сих пор сохраняется на российском авторынке несмотря на то, что производители начали решать эту проблему в 2020 году. Эксперты высказались, когда он все же закончится.

Директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников считает, что ситуация с доступностью новых транспортных средств постепенно приходит в норму. При этом есть некоторые проблемы с доступностью авто определенных моделей и брендов.

«Из-за жестких ограничительных мер в мире пострадали цепочки поставок запчастей и комплектующих на сборочные предприятия, что выражается в значительных задержках и переносах сроков поступления автомобилей к дилерам. По «трубе поставок» мы видим, что дефицит на авторынке будет сохраняться и в первом и, вероятно, во втором квартале», — пояснил эксперт в беседе с агентством «АВТОСТАТ».

Директор по маркетингу автомобильной группы «АВИЛОН» Андрей Каменский отмечает, что сейчас у покупателей есть желание приобрести машину «здесь и сейчас». Поэтому им предлагают то, что представлено в центре, или оставшиеся на складах модификации. Он призывает не медлить с покупкой авто, поскольку машины дорожают, а новые появятся с обновленным ценником.

При покупке нового автомобиля эксперты советуют отказаться от взаимодействия с серыми дилерами, пишет «Вечерняя Москва». В случае возникновения каких-либо проблем, привлечь их к ответственности крайне сложно.

Уже в феврале было объявлено о росте цен на машины на российском рынке. При этом в марте, как ожидают эксперты, будет новый скачок в цене.

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