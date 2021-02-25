Премьер Ливии Дабиба представит список кандидатов в ПНЕ в Палате представителей

Триполи, 25 февраля. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба завершил формирование списка кандидатов в Правительство национального единства, пишет Libya 24.

Документ с претендентами в ряды временной исполнительной власти в ближайшее время доставят на рассмотрение в Палату представителей североафриканского государства. Предположительно, заседание парламентариев состоится в четверг, 25 февраля, в Сирте.

Дабиба уточнил, что существует два предложения по процессу выбора формы правления.

«В случае, если депутаты не смогут прийти к согласию по списку кандидатов, то это может подтолкнуть нас к принятию второго варианта», — написал премьер в личном Twitter-аккаунте.

لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة و عدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 23, 2021

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава переходного Президентского совета Ливии озвучил приоритетные задачи власти. По словам Мухаммада Юниса аль-Манфи, в первую очередь необходимо объединить вооруженные силы и государственные институты.