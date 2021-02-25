Депутат Госдумы рассказал о доступности протезов для людей с инвалидностью 



Насколько доступны средства реабилитации в России, рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Технические средства реабилитации — дорогостоящие вещи. Есть протезы, которые стоят 4 миллиона рублей. Такие протезы в соответствии с федеральным законом о социальной защите инвалидов предоставляются бесплатно. Но случаи бывают разные. К примеру, недавно ко мне обращалась девушка из Челябинска. Она нуждалась в хорошем слуховом аппарате, однако Фонд социального страхования пытался приобрести ей самое дешевое средство реабилитации. По ходу развития истории, ей купили нормальный слуховой аппарат, позволяющий ей без проблем учиться в вузе. Отмечу, к сожалению, везде присутствует человеческий фактор, с которым надо бороться всем вместе. Нужно, чтобы человек с инвалидностью получал наиболее качественные средства реабилитации, которые позволяют ему чувствовать себя свободно в обществе», — высказался Михаил Терентьев.

Наряду с этим, депутат Госдумы рассказал о существующих механизмах обеспечения людей с инвалидностью средствами реабилитации. Так, по его словам, есть натуральный механизм и механизм компенсации.

«Натуральный механизм представляет из себя поддержку Фонда социального страхования. Фонд приобретает для человека средство реабилитации. Но здесь есть свои минусы, связанные с конкурсными процедурами, которые иногда не позволяют приобрести качественные изделия, так как постоянно идет дискуссия между Фондом социального страхования, Федеральной антимонопольной службой и самим инвалидом. ФАС считает излишними требования конкурсной документации», — объяснил специалист.

Он также рассказал, что механизм компенсации подразумевает самостоятельное приобретение средства реабилитации с последующим возмещением потраченных средств, однако сама компенсация может быть выплаченной не в полном объеме.

Вместе с тем, Михаил Терентьев сообщил о последней законодательной инициативе, которая способствует появлению еще одного механизма обеспечения средствами реабилитации – электронный сертификат. То есть, человек, имея определённую сумму на своем сертификате в виде карточки «Мир», сможет выбрать в любом магазине необходимое средство реабилитации, тем самым проголосовав за его качество, объяснил депутат.

Ранее ФАН сообщал, с 20 февраля по 23 апреля в Российской государственной библиотеке молодежь будут обучать навыкам социального волонтерства – видам добровольческой деятельности, ориентированной на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

