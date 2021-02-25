Израильский премьер испугался возможной отмены санкций США против МУС

Вашингтон, 25 февраля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху просил американского президента Джо Байдена не отменять санкции против Международного уголовного суда (МУС).

Глава Правительства Израиля провел телефонные переговоры с президентом США на прошлой неделе. Позже выяснилось, что израильские власти обеспокоены возможной отменой ограничений в отношении МУС.

Американские СМИ сообщали, что нынешнее руководство Соединенных Штатов планирует внимательно проанализировать санкции, которые были введены предыдущей администрацией против представителей Международного уголовного суда.

Федеральное агентство новостей информировало, что Израиль обеспокоен этническим составом администрации Байдена.