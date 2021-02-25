Дзермант назвал главную тему разговора Путина и Лукашенко в Сочи

Минск, 25 февраля. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко 22 февраля в Сочи обсудили совместный ответ на выпады Запада, считает политолог Алексей Дзермант.

По словам эксперта, одна из самых важных частей переговоров осталась за закрытыми дверями. Этот вопрос, скорее всего, касается сотрудничества Москвы и Минска в оборонной сфере. Плюс ко всему в день встречи президентов спикеры Минобороны Белоруссии проинформировали о готовности республики отвечать на провокации Запада.

«Это означает, что в военной сфере, оборонительной, Белоруссия и Россия будут совместно отвечать на вызовы со стороны Запада», — считает политолог.



Алексей Дзермант подчеркнул, что Россия уже прорабатывает возможный ответ на политику иностранных оппонентов. Это касается и масштабных учений «Запад-2021», которые состоятся на территории Белоруссии. Москва также предоставит Минску передовое вооружение, самолеты, вертолеты и комплексы противовоздушной обороны, заключил эксперт.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Белоруссии поблагодарил Путина за поддержку экономики страны.