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«Не в силе Бог, но в правде»: почему мы помним о великом князе Александре Невском

«Не в силе Бог, но в правде»: почему мы помним о великом князе Александре Невском

В 2021 году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца — князя Александра Невского.

Как случилось, что спустя восемь столетий память о нем не только трепетно хранится, но и объединяет множество людей? По какой причине именно Александра Невского полмиллиона опрошенных россиян назвали главным именем страны в одноименном конкурсе? Почему 2021 год в России объявлен годом Александра Невского? Для чего режиссеры до сих пор снимают о нем фильмы, композиторы сочиняют пьесы, а поэты пишут поэмы? В память о нем по всей России и сейчас строят храмы, возводят мемориальные комплексы, а самых достойных награждают его орденами. Почему это имя так важно для всех нас?

«Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет»

Эти слова, которые теперь известны каждому россиянину, по легенде, были сказаны князем Александром Невским после его главной победы — когда послы Ливонского ордена прибыли просить «вечного мира» после поражения в Ледовом побоище.

Начало XIII века было для всей Руси временем тяжелых испытаний. В 1237 году на Русь обрушилось нашествие полчищ татаро-монголов. Большинство городов и селений было взято штурмом, разорено, сожжено. Лишь лежавшие на севере Новгород и Псков случайно уцелели.

«Не в силе Бог, но в правде»: почему мы помним о великом князе Александре Невском

Северо-западные соседи — шведские и немецкие рыцари — быстро поняли, что обескровленная страна не окажет сопротивления и может стать легкой добычей. В одно и то же лето 1240 года — почти одновременно — и шведские, и немецкие рыцари совершили свои походы на Русь. Шведы нанесли удар с моря через Неву на Ладогу и Новгород, а немецкие рыцари по суше — на Псков и Новгород.

И все шло к тому, что их усилия должны были увенчаться успехом: захватив берега Невы, шведы получили бы единственный для Новгорода и для всей Руси выход к морю — и взяли бы под свой контроль всю новгородскую внешнюю торговлю. Все наверняка так бы и произошло, если б только у них на пути не оказался новгородский князь Александр Ярославич.

Совершив стремительный переход с небольшой дружиной и ополченцами, он внезапно напал на лагерь шведов. Неожиданность удара обеспечила русскому войску важное стратегическое преимущество и позволила закончить битву полной победой. Пятитысячный лагерь шведов был разгромлен.

Осенью того же года начали свое наступление рыцари немецкого Ливонского ордена, обосновавшегося в Прибалтике. Они захватили Изборск и Псков и стали продвигаться к Новгороду.

Решающее сражение, окончательно освободившее русскую землю, произошло в апреле 1242 года на скованном льдом Чудском озере. 22-летний русский полководец Александр Невский расположил свое войско так, что смог не только парировать прорыв в центре, но и нанес удары по флангам и тылу противника, окружил и полностью его уничтожил.

На протяжении семи километров, вплоть до противоположного берега, русские гнали противника. В панике рыцари попадали на рыхлый лед и тонули в студеной воде. Сражение вошло в историю как Ледовое побоище.

«Не в силе Бог, но в правде»: почему мы помним о великом князе Александре Невском

Его название знакомо каждому россиянину из школьного курса истории, а любой шестиклассник может прочитать в учебных пособиях слова летописца:

«И обратились немцы в бегство, и гнали их русские с боем как по воздуху, и некуда им было убежать, и пало немцев 500, а в плен взяли 50 лучших немецких воевод и привели их в Новгород, а другие немцы утонули в озере, потому что была весна. А другие убежали тяжело ранеными. Был же этот бой 5 апреля (1242 года)».

Много веков спустя, во время Великой Отечественной войны в 1942 году, был учрежден орден Александра Невского, которым награждались офицеры. Они получали высокую награду за выбор «удачного места для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск» — за то, благодаря чему одержал победу в Ледовом побоище Александр Невский.

«Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке»

В XIX веке в Париже стала очень популярной книга о России La Russie en 1839. Ее автор маркиз Кюстин в форме путевых заметок опубликовал довольно злобный памфлет, полный нападок на прошлое и настоящее России. К примеру, он обвинял Александра Невского в излишней осторожности и в том, что он был намного более мудрым, чем героическим.

Что ж, особая ирония судьбы была в том, что спустя шесть веков русского князя, вся деятельность которого была направлена на борьбу с Западом, пытался развенчать западник — только вместо меча на этот раз в его руках было перо.

Но никому из русских людей не придет в голову обвинить Александра Невского в отсутствии храбрости — в его характере был подлинный героизм, помогавший ему побеждать в сражениях. При этом он умел быть тонким дипломатом — все для того, чтобы сохранить русский род и Русскую землю, именно это было его конечной целью.

Каким-то невероятным для совсем молодого человека историческим чутьем Александр Невский понял, что в его эпоху основная опасность для Руси находится на Западе, а не на Востоке. Именно для Запада была характерна воинствующая религиозная система, стремившаяся подчинить и по своему образцу переделать православную веру русского народа.

Известно, что папа римский лично отправлял Александру послания, в которых склонял его принять католичество. А однажды с этой целью понтифик отправил в Новгород своих помощников. Выслушав их, князь ответил, что все это мы знаем хорошо, «а от вас учения не примем».

«Не в силе Бог, но в правде»: почему мы помним о великом князе Александре Невском

И, напротив, основным принципом Великой монгольской державы была именно широкая веротерпимость. Или даже более — покровительство всем религиям. Последующие события это подтвердили: православная церковь в России сохранила полную свободу своей деятельности и получала полную поддержку от ханской власти. Поэтому Александр видел в монголах дружественную в культурном отношении силу, которая могла помочь ему сохранить и утвердить русскую культурную самобытность от латинского Запада.

Более того, позже прямо в столице Золотой Орды при содействии князя была основана Сарайская епархия православной церкви. Это дало возможность русским пленным и принявшим крещение монголам участвовать в церковной жизни, а священники Сарайской епархии выполняли еще и дипломатические поручения.

Именно поэтому он вел политику умиротворения и сдерживания татаро-монголов, которую передал своим потомкам — московским князьям от Даниила Александровича до Ивана Калиты и Димитрия Донского, и которая впоследствии привела к нужному результату – самостоятельной и сильной России.

Ведь подвиг власти — это не только защита своих земель, но и служение своему народу, даже если для него надо переступать через свою гордость и человеческое тщеславие.

За все это Александра Невского безмерно почитал народ. Когда князь Александр умер, его кончина была воспринята современниками как тяжелейшая утрата для всей Русской земли.

«Заиде солнце земли Суждольской!» — воскликнул митрополит владимирский Кирилл.

Вслед за ним люди горестно запричитали:

«Уже погибаем!»

В нем видел образец для подражания Петр I. Император в 1724 году перенес нетленные мощи князя из Владимира в Санкт-Петербург, для чего была построена Александро-Невская лавра.

«Не в силе Бог, но в правде»: почему мы помним о великом князе Александре Невском

А Русская православная церковь канонизировала его в лике благоверного князя, прославив в равной мере и воинские доблести князя («николиже во бранех побеждаема, всегда же побеждающа»), и его подвиг кротости, терпения («паче мужества» и «непобедимого смирения»).

«Не в силе Бог, но в правде»: почему мы помним о великом князе Александре Невском

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