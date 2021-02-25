«Не в силе Бог, но в правде»: почему мы помним о великом князе Александре Невском

В 2021 году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца — князя Александра Невского.

Как случилось, что спустя восемь столетий память о нем не только трепетно хранится, но и объединяет множество людей? По какой причине именно Александра Невского полмиллиона опрошенных россиян назвали главным именем страны в одноименном конкурсе? Почему 2021 год в России объявлен годом Александра Невского? Для чего режиссеры до сих пор снимают о нем фильмы, композиторы сочиняют пьесы, а поэты пишут поэмы? В память о нем по всей России и сейчас строят храмы, возводят мемориальные комплексы, а самых достойных награждают его орденами. Почему это имя так важно для всех нас?

«Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет»

Эти слова, которые теперь известны каждому россиянину, по легенде, были сказаны князем Александром Невским после его главной победы — когда послы Ливонского ордена прибыли просить «вечного мира» после поражения в Ледовом побоище.

Начало XIII века было для всей Руси временем тяжелых испытаний. В 1237 году на Русь обрушилось нашествие полчищ татаро-монголов. Большинство городов и селений было взято штурмом, разорено, сожжено. Лишь лежавшие на севере Новгород и Псков случайно уцелели.

Северо-западные соседи — шведские и немецкие рыцари — быстро поняли, что обескровленная страна не окажет сопротивления и может стать легкой добычей. В одно и то же лето 1240 года — почти одновременно — и шведские, и немецкие рыцари совершили свои походы на Русь. Шведы нанесли удар с моря через Неву на Ладогу и Новгород, а немецкие рыцари по суше — на Псков и Новгород.

И все шло к тому, что их усилия должны были увенчаться успехом: захватив берега Невы, шведы получили бы единственный для Новгорода и для всей Руси выход к морю — и взяли бы под свой контроль всю новгородскую внешнюю торговлю. Все наверняка так бы и произошло, если б только у них на пути не оказался новгородский князь Александр Ярославич.

Совершив стремительный переход с небольшой дружиной и ополченцами, он внезапно напал на лагерь шведов. Неожиданность удара обеспечила русскому войску важное стратегическое преимущество и позволила закончить битву полной победой. Пятитысячный лагерь шведов был разгромлен.

Осенью того же года начали свое наступление рыцари немецкого Ливонского ордена, обосновавшегося в Прибалтике. Они захватили Изборск и Псков и стали продвигаться к Новгороду.

Решающее сражение, окончательно освободившее русскую землю, произошло в апреле 1242 года на скованном льдом Чудском озере. 22-летний русский полководец Александр Невский расположил свое войско так, что смог не только парировать прорыв в центре, но и нанес удары по флангам и тылу противника, окружил и полностью его уничтожил.

На протяжении семи километров, вплоть до противоположного берега, русские гнали противника. В панике рыцари попадали на рыхлый лед и тонули в студеной воде. Сражение вошло в историю как Ледовое побоище.

Его название знакомо каждому россиянину из школьного курса истории, а любой шестиклассник может прочитать в учебных пособиях слова летописца:

«И обратились немцы в бегство, и гнали их русские с боем как по воздуху, и некуда им было убежать, и пало немцев 500, а в плен взяли 50 лучших немецких воевод и привели их в Новгород, а другие немцы утонули в озере, потому что была весна. А другие убежали тяжело ранеными. Был же этот бой 5 апреля (1242 года)».

Много веков спустя, во время Великой Отечественной войны в 1942 году, был учрежден орден Александра Невского, которым награждались офицеры. Они получали высокую награду за выбор «удачного места для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск» — за то, благодаря чему одержал победу в Ледовом побоище Александр Невский.

«Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке»

В XIX веке в Париже стала очень популярной книга о России La Russie en 1839. Ее автор маркиз Кюстин в форме путевых заметок опубликовал довольно злобный памфлет, полный нападок на прошлое и настоящее России. К примеру, он обвинял Александра Невского в излишней осторожности и в том, что он был намного более мудрым, чем героическим.

Что ж, особая ирония судьбы была в том, что спустя шесть веков русского князя, вся деятельность которого была направлена на борьбу с Западом, пытался развенчать западник — только вместо меча на этот раз в его руках было перо.

Но никому из русских людей не придет в голову обвинить Александра Невского в отсутствии храбрости — в его характере был подлинный героизм, помогавший ему побеждать в сражениях. При этом он умел быть тонким дипломатом — все для того, чтобы сохранить русский род и Русскую землю, именно это было его конечной целью.

Каким-то невероятным для совсем молодого человека историческим чутьем Александр Невский понял, что в его эпоху основная опасность для Руси находится на Западе, а не на Востоке. Именно для Запада была характерна воинствующая религиозная система, стремившаяся подчинить и по своему образцу переделать православную веру русского народа.

Известно, что папа римский лично отправлял Александру послания, в которых склонял его принять католичество. А однажды с этой целью понтифик отправил в Новгород своих помощников. Выслушав их, князь ответил, что все это мы знаем хорошо, «а от вас учения не примем».

И, напротив, основным принципом Великой монгольской державы была именно широкая веротерпимость. Или даже более — покровительство всем религиям. Последующие события это подтвердили: православная церковь в России сохранила полную свободу своей деятельности и получала полную поддержку от ханской власти. Поэтому Александр видел в монголах дружественную в культурном отношении силу, которая могла помочь ему сохранить и утвердить русскую культурную самобытность от латинского Запада.

Более того, позже прямо в столице Золотой Орды при содействии князя была основана Сарайская епархия православной церкви. Это дало возможность русским пленным и принявшим крещение монголам участвовать в церковной жизни, а священники Сарайской епархии выполняли еще и дипломатические поручения.

Именно поэтому он вел политику умиротворения и сдерживания татаро-монголов, которую передал своим потомкам — московским князьям от Даниила Александровича до Ивана Калиты и Димитрия Донского, и которая впоследствии привела к нужному результату – самостоятельной и сильной России.

Ведь подвиг власти — это не только защита своих земель, но и служение своему народу, даже если для него надо переступать через свою гордость и человеческое тщеславие.

За все это Александра Невского безмерно почитал народ. Когда князь Александр умер, его кончина была воспринята современниками как тяжелейшая утрата для всей Русской земли.

«Заиде солнце земли Суждольской!» — воскликнул митрополит владимирский Кирилл.

Вслед за ним люди горестно запричитали:

«Уже погибаем!»

В нем видел образец для подражания Петр I. Император в 1724 году перенес нетленные мощи князя из Владимира в Санкт-Петербург, для чего была построена Александро-Невская лавра.

А Русская православная церковь канонизировала его в лике благоверного князя, прославив в равной мере и воинские доблести князя («николиже во бранех побеждаема, всегда же побеждающа»), и его подвиг кротости, терпения («паче мужества» и «непобедимого смирения»).