Нур-Султан, 25 февраля. Предприятие «Азия Авто», которое занималось сборкой автомобилей Lada, приостановило свое производство в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Казахстанские власти обвинили завод в неисполнении обязательств по промсборке и потребовали вернуть деньги, полученные в виде льгот. Сумма составляет 30,8 млрд рублей.

Выпуск автомобилей российского производства был приостановлен на заводе еще в ноябре прошлого года, когда было разорвано соглашение о промсборке с компанией «Азия Авто». В этом месяце у предприятия был суд, который в итоге закончился проигрышем министерству индустрии и инфраструктурного развития. В ведомстве утверждали, что компания не выполнила договоренности, пишет «Коммерсантъ». Суд постановил, что «Авто Азия» должна вернуть деньги государству.

АвтоВАЗ приостановил сборку Lada в Казахстане. Согласно некоторым данным, Lada Granta в кузове седан считается самым доступным авто на российском рынке.